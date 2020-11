PS5: Versand der Next-Gen-Konsole gestartet

Der DualSense soll mit neuen Features beeindrucken.

Morgen kommt die PS5 in den deutschen Handel. Zumindest theoretisch. Denn klassisch im Laden gekauft werden kann sie nicht. Vielmehr werden morgen lediglich die Kunden bedient, die rechtzeitig eine Vorbestellung aufgeben konnten.

Darauf aufbauend schauen seit Stunden unzählige Kunden gespannt auf ihren Versandstatus. Und tatsächlich steht dort in vielen Fällen, dass die Konsole entweder verschickt wurde oder für den Versand vorbereitet wird. Davon berichten zahlreiche Spieler in den Kommentaren und in einem mittlerweile recht frequentierten Thread im PLAY3-Forum.

Zustellung meist morgen

Amazon zählt zu den Händlern, die bei einer pünktlichen Vorbestellung eine rechtzeitige Zustellung am morgigen Donnerstag gewährleisten. Allerdings sollte der im Bestellstatus hinterlegte Lieferzeitraum nicht auf die Goldwaage gelegt werden:

Auch Händler wie Otto, Media Markt und Saturn begannen mit den Auslieferungen oder bereiten den Versand zumindest vor. Letztendlich stehen die Chancen gut, dass die meisten Kunden, die zu den ersten Vorbestellern zählen, ab morgen in die Next-Gen-Welt eintauchen können. Zeigt uns doch, wo eure PS5 ein neues Zuhause gefunden hat.

Vor euren Spielsessions müsst ihr zunächst ein PS5-Firmware-Update herunterladen, das gestern veröffentlicht wurde. Während der Changelog noch aussteht, ist davon auszugehen, dass einige der zuvor gemeldeten Probleme aus der Welt geschafft wurden. Unter anderem plagt die frühen Besitzer der PS5 ein Bug, der im Ruhemodus für abstürzende Konsolen sorgt.

Solltet ihr am Donnerstag dennoch Probleme verzeichnen, dann helfen euch neben den offiziellen Support-Kanälen die folgenden Anlaufstellen weiter:

Und falls ihr bislang keine PS5 vorbestellen konntet, bekommt ihr ab Donnerstag eine weitere Gelegenheit. Händler wie GameStop, Medimax und Amazon gaben bekannt, dass der Onlineverkauf am Launchtag der PS5 wieder aufgenommen wird. In den Läden vor Ort werden am Tag der Veröffentlichung keine Konsolen verkauft.

