PS5: Weiteres PS4-Spiel kompatibel gemacht

"Shadow Complex Remastered" ist mit der PS5 kompatibel.

Vor einigen Wochen lieferte Sony eine umfangreiche Übersicht zur Abwärtskompatibilität der PS5. Enthalten war eine Liste mit PS4-Spielen, die nicht auf der neuen Konsole lauffähig sind. Dazu gehörte „Shadow Complex Remastered“.

Der Titel kann inzwischen von der Liste gestrichen werden. Mit mit einem neuen Update wurde die Abwärtskompatibilität nachgereicht. Darauf verweisen die Entwickler in einem Tweet. Darin heißt es im Wortlaut: „Unser Team hat Shadow Complex Remastered für PS4 gepatcht, und es ist jetzt auch auf der PlayStation 5 spielbar!“

