Call of Duty Black Ops Cold War & Warzone: Start der ersten Season wurde verschoben

Ursprünglich hatten Activision und die zuständigen Entwickler von Treyarch und Raven Software geplant, die erste Season des First-Person-Shooters „Call of Duty: Black Ops Cold War“ am kommenden Donnerstag, den 10. Dezember 2020 an den Start zu bringen. Jedoch haben die Verantwortlichen bekanntgegeben, dass man den Season-Start noch einmal um einige Tage verschiebt.

Eine Masse an Inhalten

Als Entschädigung wird man auch ein Double XP- und Double Weapon XP-Event anbieten. Dies beginnt am Samstag, den 12. Dezember 2020 um 19 Uhr und endet mit dem Start der ersten Season am darauffolgenden Mittwoch. Somit kann man noch einmal die Ränge aufsteigen und sich seine Lieblingswaffen aufwerten. Zudem werden zwei kostenlose Bundles geboten, wenn man sich zwischen dem 8. und dem 15. Dezember im Spiel einloggt.

Demnach müssen sich die Spieler noch bis zum 16. Dezember 2020 gedulden, doch dann erhalten sie eine massive Anzahl an Inhalten. Diesbezüglich haben die Verantwortlichen auch einige Details enthüllt:

Eine nie zuvor dagewesene Menge an kostenlosen Warzone-Inhalten Eine neue Warzone-Karte und ein neuer Spielmodus zum Start der ersten Season 30 Basiswaffen aus Black Ops Cold War und Blueprint-Varianten Eine neue Gulag-Erfahrung

Eine gewaltiges Angebot an Black Ops Cold War-Inhalten Neue Mehrspieler-Karten inkl. Raid aus Black Ops II Neue und beliebte 6v6-Modi und -Spiellisten Rückkehr von 2v2-Gunfight mit vier neuen Karten Eine neue, massive Fireteam-Karte Neue Waffen Neue Zombies-Modi Season-Herausforderungen Saisonales Prestige-System mit bis zu 1.000 saisonalen Stufen



Am 8. Dezember 2020 wird zunächst ein neues Update für „Call of Duty: Black Ops Cold War“ erscheinen, das noch einmal eine Menge Quality-of-Life-Verbesserungen mit sich bringen soll und auf den Start der ersten Season vorbereitet. Eine Woche später werden die Inhalte per Update in den neuen Teil gebracht, während am 16. Dezember 2020 auch das entsprechende Warzone-Update erscheinen wird.

