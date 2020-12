PS5 & Xbox Series X: Foto-Realismus in rund zehn Jahren, meint Take-Two

Strauß Zelnick, der CEO von Take-Two Interactive.

Mit der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S läuteten Microsoft beziehungsweise Sony Interactive Entertainment im vergangenen Monat die neue Konsolen-Generation ein.

Auch wenn mit den beiden Konsolen der nächsten Generation grafisch ein großer Sprung nach vorne zu erwarten ist, sollten wir laut Strauß Zelnick, dem CEO von Take-Two Interactive, nicht mit fotorealistischen Grafiken beziehungsweise Spielen ausgehen. Dies gab Zelnick im Rahmen der „UBS Global TMT Virtual Conference“ zu verstehen, auf der der CEO von Take-Two Interactive über die Zukunft der Videospiel-Industrie sprach.

Fotorealistische Spiele in zehn Jahren?

Geht es nach Zelnick, dann sollten wir frühestens in zehn Jahren mit einer fotorealistischen Darstellung von Videospielen rechnen, da noch reichlich Zeit ins Land gehen wird, bis die entsprechenden Technologien zur Verfügung stehen. Sollte Zelnick Recht behalten, wird es also erst auf der PlayStation 6 und der nächsten Xbox so weit sein.

„Und ich kann nicht genau sagen, was das bedeuten wird, aber ich denke, Sie werden sehen, dass die Technologie es unseren kreativen Leuten ermöglicht, Dinge zu tun, die sie noch nie zuvor konnten, einschließlich Spiele, die genau wie Live-Action aussehen. Einiges von dem, was wir jetzt machen, sieht sehr nach Live-Action aus, aber es ist immer noch eine Animation. In zehn Jahren haben Sie die Möglichkeit, Dinge realistisch aussehen zu lassen, da alle Dinge in einem Computer ausgeführt werden – unabhängig von den anderen Fortschritten, die durch diese Technologie ermöglicht werden“, so Zelnick.

Aufgrund der technischen Sprünge, die regelmäßig vollzogen werden, werden sich die nächsten 30 bis 40 Jahre laut Zelnick „zur aufregendsten Zeit der Videospiele überhaupt“ entwickeln.

