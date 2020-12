Bloodstained Ritual of the Night: Kostenloser Classic-Modus erscheint Anfang 2021

"Bloodstained: Ritual of the Night" wird weiter mit neuen Inhalten unterstützt.

Seit dem offiziellen Release im Juni des vergangenen Jahres wird der geistige „Castlevania“-Nachfolger „Bloodstained: Ritual of the Night“ in mehr oder regelmäßigen Abständen mit neuen Inhalten bedacht.

Wie 505 Games und die Entwickler von ArtPlay bekannt gaben, befindet sich derzeit ein weiteres Content-Update in Arbeit. Dieses wird bereits im Januar 2021 zur Verfügung gestellt und kann von allen Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden. Im Rahmen des nächsten Content-Updates bekommt „Bloodstained: Ritual of the Night“ unter anderem den neuen Classic-Modus spendiert.

Der Classic-Modus wird sich laut offiziellen Angaben an Spieler richten, die auf der Suche nach einer klassischen Oldschool-Erfahrung sind. Im Endeffekt geht es darum, sich einen Weg durch fünf Levels zu bahnen und die dort lauernden Dämonen aus der Welt zu räumen. Auch tödliche Bosse stellen sich euch natürlich zum Kampf.

Einen ersten Blick auf den Classic-Modus von „Bloodstained: Ritual of the Night“ ermöglicht euch der offizielle Gameplay-Clip, der im Zuge der offiziellen Ankündigung veröffentlicht wurde und unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht eingebunden wurde.

„Bloodstained: Ritual of the Night“ ist für den PC, die Xbox One, die PlayStation 4 und Nintendos Switch erhältlich.

