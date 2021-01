Call of Duty Warzone: Raven Software kündigt Balance-Update an

Nerven euch derzeit die DMR 14, die Mac 10 und weitere Waffen in "Call of Duty: Warzone"? Dann dürfte es euch freuen, dass Raven Software ein Balance-Update angekündigt hat, das sich diesen Waffen annehmen soll.

In den letzten Tagen wurden die Beschwerden der „Call of Duty: Warzone“-Spieler immer lauter. Nachdem die neuen Waffen aus „Call of Duty: Black Ops Cold War“ zum Großteil zu schwach für den Battle Royale-Modus waren, sind nun einige wenige Waffen laut den Spielern viel zu stark. Nun haben die zuständigen Entwickler von Raven Software bekanntgegeben, dass man in Kürze ein Balance-Update veröffentlichen wird, um auf die Kritik zu reagieren.

Der DMR 14 geht es an den Kragen

Demnach sollen unter anderem die Mac 10-Maschinenpistole und duale Pistolen angepasst werden. Aber vor allem die geplanten Änderungen an den DMR 14- und Typ 63-Taktikgewehren dürften für die meisten Spieler von Interesse sein. da diese in letzter Zeit deutlich die stärksten und zugleich meistgespielten Waffen in der Warzone waren.

Raven Software nannte noch keine konkreten Details zu den geplanten Änderungen. So heißt es in einem kurzen Tweet: „Keine Sorge! Wir haben euch gehört und ein Balance-Update wird in Kürze kommen, um Sorgen zu der DMR 14, dem Typ 63, der Mac 10 und den dualen Pistolen anzugehen.“

Man kann davon ausgehen, dass die Waffen entsprechend abgeschwächt werden, um die Spieler einmal mehr zu beruhigen. Zudem hatte Raven Software klargestellt, dass die Änderungen lediglich für „Call of Duty: Warzone“ gelten werden. An der Balance des Multiplayers von „Call of Duty: Black Ops Cold War“ soll hingegen nichts verändert werden.

Auch wenn die Entwickler keinen genauen Termin für das Balance-Update nannten, so wird vermutet, dass es am morgigen Donnerstag gemeinsam mit dem Playlist-Update erscheinen wird. Mit diesem wird unter anderem Rebirth Island in Zweierteams spielbar sein, nachdem die Gefängnisinsel zuletzt von Viererteams heimgesucht wurde.

Zuletzt machten auch Gerüchte die Runde, laut denen zum ersten Geburtstag von „Call of Duty: Warzone“ eine neue Karte in das Spiel kommen könnte. Dementsprechend würden die Spieler im März 2021 neue Orte zu Gesicht bekommen. Eine offizielle Ankündigung einer neuen Karte steht jedoch weiterhin aus.

