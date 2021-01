Die PS5 ist weitgehend ausverkauft.

Sony hatte für die Zeit vor und nach Weihnachten beträchtliche Mengen an PS5-Auslieferungen versprochen. Doch bisher ging kein großer Händler dazu über, weitere Bestellungen anzunehmen. Es scheint aber, dass der Handel durchaus beliefert wird.

Darauf deutet eine aktuelle Aktion des Versandriesen Amazon hin. Beim Versandchaos im vergangenen November gingen Konsolen verloren, sodass zahlreiche Kunden trotz einer rechtzeitigen Vorbestellung zunächst nicht in der Lage waren, die PS5 entgegenzunehmen. Inzwischen ging Amazon dazu über, für verschwundene oder beschädigte PS5-Konsolen Ersatzlieferungen anzubieten.

Mails an betroffene Kunden

Jüngsten Berichten zufolge kontaktiert Amazon die betroffenen Kunden mit der folgenden Mitteilung: „Wir freuen uns, Ihnen heute mitteilen zu können, dass Sie eine Ersatzlieferung für Ihre Bestellung der Konsole ‚Sony PlayStation 5‘ anfordern können.“

Bei Kunden, die bereits eine Rückerstattung erhalten haben, bittet Amazon um Erlaubnis, „die für die ursprüngliche Bestellung genutzte Zahlungsart erneut mit demselben Betrag zu belasten.“ Sobald diese eingegangen ist, soll der Versand zeitnah in die Wege geleitet werden.

Vermutet wird, dass zunächst die Ersatz- und Nachlieferungen abgearbeitet werden und danach der reguläre Verkauf der PS5 wieder aufgenommen wird. Ähnlich handhaben es offenbar auch andere Händler. Vor allem Kunden von Media Markt und Saturn mussten in den vergangenen Wochen eine Menge Geduld aufbringen, da der Konzern mehr Bestellungen annahm als zeitnah ausgeliefert werden konnten.

Falls ihr bisher nicht in der Lage ward, eine PlayStation 5 zu bestellen, müsst ihr ebenfalls Geduld aufbringen. Unklar ist weiterhin, wann die nächste Verkaufswelle an den Start gehen wird. Unbestätigte Gerüchte von Insidern deuten darauf hin, dass die vierte Verkaufswelle im Januar beginnen wird. Allerdings wird für eine solche Prognose keine Glaskugel benötigt. Die Frage ist vielmehr, in welcher Woche bzw. an welchem Tag der Verkauf der PS5 wieder aufgenommen wird.

Einen möglichen Hinweis gibt es: In einer der Mails von Amazon wird der 23. Januar 2021 als Versandtermin der Ersatzlieferung genannt, was darauf hindeutet, dass in der kommenden Woche eine größere Lieferung an den Händler bevorsteht. Es dürfte demnach nicht schaden, in den nächsten Tagen die Augen offenzuhalten. Nachfolgend haben wir nochmals einige der Produktseiten verlinkt:

