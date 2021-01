Haven: PS4-Release in Kürze – Termin enthüllt

"Haven" kann bald auf der PS4 gespielt werden.

The Game Bakers hat mitgeteilt, dass das RPG-Abenteuer „Haven“ weitere Plattformen erreichen wird. Nachdem bereits ein Launch für PC (Steam, Windows Store, GOG), PlayStation 5, Xbox Series X und Xbox One erfolgte, können bald auch Besitzer der PS4 und Switch loslegen. Die Veröffentlichung erfolgt am 4. Februar 2021. Am selben Tag wird die PC-Version von „Haven“ im Epic Games Store bereitgestellt.

„Haven“ ist ein Spiel, das eine Singleplayer-Komponente bietet, aber auch kooperativ in Angriff genommen werden kann. Erwarten könnt ihr ein Abenteuer-Rollenspiel, das sich der alltäglichen Liebe, der Rebellion gegen die Regeln und Essen annimmt. Die Handlung von „Haven“ rückt zwei Liebende in den Fokus, die auf einen vergessenen Planeten geflohen sind, da sie zusammenbleiben möchten.

Ein von der Story getriebenes Abenteuer

Im Spielverlauf gleitet ihr über die Wiesen eines zerschmetterten Planeten, erlebt ein Story-getriebenes Abenteuer und genießt einen Electronic-Soundtrack von Danger.

Von offizieller Seite heißt es dazu: „Nehmt an der Reise zweier Liebender teil, die auf einen verlorenen Planeten geflüchtet sind und verzweifelt versuchen, zusammen zu bleiben. Spielt als Yu und Kay, die über das Grasland eines zerschmetterten Planeten gleiten und dessen Geheimnisse aufdecken, um einen Weg zu finden, sich mit dem Guten zu vereinen.“

In „Haven“ könnt ihr beide Charaktere gleichzeitig steuern und dabei eine authentische und nachempfindbare Beziehung erforschen. Ihr koordiniert den Kampf beider Charaktere in den Gefechten, um ihr Leben und ihre Beziehung zu schützen.

Zum Thema

„Gleitet gemeinsam durch eine geheimnisvolle Landschaft, craftet, kocht und sammelt Ressourcen, um ein gemütliches Zuhause zu erschaffen, repariert euer Schiff, kämpft in Echtzeit und trefft die ultimative Entscheidung, ob es sich lohnt, alles für die Liebe zu opfern“, so die Macher abschließend. Nachfolgend seht ihr einen nicht mehr ganz so neuen Trailer zu „Haven“:

