Death Stranding: Extended Edition für PS5 und PS4 in Arbeit?

Kojima Productions könnte an einer Extended Edition von "Death Stranding" arbeiten, die in absehbarer Zeit für für PS5 und PS4 erscheinen wird. Das behauptet zumindest ein sogenannter Insider.

Wird "Death Stranding" für die PS5 veröffentlicht?

Momentan geistert das Gerücht durch das Internet, dass „Death Stranding“ nochmals als Extended Edition veröffentlicht wird. Als Zielplattformen könnten die Konsolen PS4 und PS5 dienen.

Auslöser des Gerüchtes ist eine Aussage im Resetera-Forum. Dort betonte der Insider „Navtra“, dass diejenigen, die Kojimas „Death Stranding“ noch nicht gespielt haben, gut beraten wären, den Kauf ein wenig hinauszuzögern.

„Falls ihr euch für Death Stranding interessiert, es aber noch nicht gespielt habt, könnte es sich lohnen, ein bisschen zu warten“, so Navtra. Auf die Frage, ob er sich damit auf eine „Death Stranding: Extended Edition“ für PlayStation 4 und PS5 bezog, antwortete der Insider nur mit einem kurzen, aber klaren: „Yup“.

Mit neuen Story-Inhalten

Navtra wies außerdem darauf hin, dass die Extended Edition mit neuen Story-Inhalten aufwarten wird. Ein mögliches Upgrade für die PS5 wird demnach wahrscheinlich kostenpflichtig sein. „Selbst wenn es einen Upgrade-Pfad gibt, denke ich, dass es ein kostenpflichtiger sein wird, da es neue Story-Inhalte in dieser Version gibt“, so der Insider.

Solche Aussagen wecken natürlich bei all jenen Spielern Hoffnung, die Hideo Kojimas recht seltsames Projekt aus dem Jahr 2019 nicht gespielt haben, aber diesen Umstand ändern möchten.

Next-Gen-Patch für TLOU2

An anderer Stelle erwähnte „Navtra“ im selben Thread einen möglichen PS5-Patch für „The Last of Us Part 2“, der angeblich auf dem Plan steht oder gestanden haben soll. Er fügte hinzu, dass er überrascht wäre, wenn Naughty Dogs Meisterwerk kein Upgrade erhalten würde.

„Ich weiß, dass ein Patch irgendwann in Arbeit war, aber ich bin mir nicht sicher, ob es immer noch passiert oder wann“, so Navtra auf die Frage nach einem möglichen „TLOU2“-PS5-Patch. „Ich wäre allerdings überrascht, wenn es keinen Patch bekommen würde.“

Zum Thema

Natürlich sollte bei derartigen Gerüchten immer beachtet werden, dass sie nicht viel mit der Realität zu tun haben müssen. Allerdings klingen PS5-Versionen von „Death Stranding“ und „The Last of Us Part 2“ nach etwas, das wir in den kommenden Monaten durchaus erwarten können. Was denkt ihr darüber?

