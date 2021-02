PS4 & PS5: Jahresabschlussbericht mit Gratis-PS4-Theme

Auch spielerübergreifende Statistiken sind dabei.

Sony hat einen auf jeden einzelnen Spieler zugeschnittenen Jahresbericht veröffentlicht, der euch unter anderem verrät, wie viele Stunden ihr im vergangenen Jahr im PlayStation Network aktiv wart und welche Spiele von euch am häufigsten genutzt wurden.

die verdienten Trophäen

die am meisten gespielten Spiele

die insgesamt gespielten Stunden

Noch bis zum 2. März 2021 erhalten alle Spieler Zugriff auf ihren persönlichen PlayStation 2020-Jahresabschlussbericht. Möglich ist es, die Inhalte mit den Freunden und anderen Spielern zu teilen. Zu den Angaben zählen unter anderem:

Falls ihr als PS4-Spieler im vergangenen auf der PS5 gespielt habt, findet ihr auf der Übersichtsseite auch einige allgemeine Statistiken zu eurer Gaming-Reise auf der PS5.

„Außerdem enthalten sind dieses Jahr auch einige Statistiken zu Dingen, die alle PlayStation-Spieler im Jahr 2020 gemeinsam erreicht haben, z. B., wie viele Gegner in Ghost of Tsushima in die ewigen Jagdgründe befördert wurden, wie viele Stunden ihr alle in The Last of Us Part 2 gesteckt habt und wie viele Home-Runs in MLB: The Show 20 erzielt wurden“, so Sony auf dem offiziellen PlayStation Blog.

Dynamisches PS4-Theme geschenkt

Auch etwas geschenkt bekommt ihr: PS4-Besitzer erhalten ein kostenloses dynamisches Design mit PlayStation-Formen. Sony weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass alle berechtigten Spieler den Jahresabschlussbericht per E-Mail bekommen. „Also schaut unbedingt in euren Posteingang“, so das Unternehmen.

Weitere Details zum Jahresabschlussbericht findet ihr auf dem offiziellen PlayStation Blog. Die Seite mit eurem persönlichen Wrap-Up 2020 öffnet sich nach einem Klick auf diesen Link.

