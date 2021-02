PS5: Die Konsole erscheint offiziell in China

Die PS5 findet offiziell den Weg nach China.

Im November des vergangenen Jahres wurde die PlayStation 5 unter anderem in Nordamerika, Europa und Japan veröffentlicht.

Gleichzeitig konnte die Konsole auch in China, einem der wichtigsten Märkte Asiens, erworben werden. Da es sich bei den in China verkauften Konsolen um importierte Geräte aus Japan und anderen Regionen handelte, bewegten sich PS5-Käufer in China bisher in einer rechtlichen Grauzone. Damit wird allerdings bald Schluss sein, da Sony die PlayStation 5 passend zum chinesischen Neujahresfest offiziell für den chinesischen Markt ankündigte.

Einen konkreten Termin nannte Sony China allerdings nicht und wies im Rahmen der offiziellen Ankündigung lediglich darauf hin, dass das Reich der Mitte im Laufe des zweiten Quartals 2021 mit der PlayStation 5 bedacht wird. Derzeit laufen hinter den Kulissen die letzten Vorbereitungen für den PS5-Launch in China, wie es weiter heißt – darunter die Einstufung der Software für den chinesischen Markt.

Aufgrund der restriktiven Gesetzgebung in China werden chinesische Spieler übrigens nicht in der Lage sein, auf die internationale Version des PlayStation Networks zuzugreifen. Stattdessen wird die PS5 in China mit einer eigenen Fassung des Online-Dienstes versehen, in dem die Gesetzgebung Chinas berücksichtigt wird und dass vom PlayStation Network der restlichen Welt getrennt ist.

Nachdem die PlayStation 4 seinerzeit rund eineinhalb Jahre benötigte, um den Weg auf den chinesischen Markt zu finden, geht es mit der PlayStation 5 dieses Mal also etwas schneller.

Sony China has confirmed that it plans to officially launch the PlayStation 5 in Mainland China during Q2 2021.

Tatsuo Eguchi, the president of SIE Shanghai and Soeda Takehito, the vice chairman, confirmed the new today in a special Chinese New Year greetings video. pic.twitter.com/nhFzbZQTGx

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) February 8, 2021