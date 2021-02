Tales from the Borderlands: Adventure kehrt in die Download-Stores zurück

Nach mehr als einem Jahr kehrt das Episoden-Adventure "Tales from the Borderlands" in der nächsten Woche in die Download-Stores zurück. Angeboten wird das Adventure in einem Komplettpaket, das alle fünf Episoden umfasst.

"Tales from the Borderlands" ist in Kürze wieder erhältlich.

Nach der Insolvenz von Telltale Games wurde das Episoden-Adventure „Tales from the Borderlands“ im vergangenen Jahr aus den gängigen Download-Stores entfernt.

Wie Gearbox Software bekannt gab, wird „Tales from the Borderlands“ in der kommenden Woche in den PlayStation Store, den Xbox Store, Steam und weitere Download-Stores zurückkehren. Im Zuge des Comebacks wird das Adventure in Form eines Komplettpakets veröffentlicht, das alle fünf Episoden des unterhaltsamen Abenteuers umfasst.

Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen wird unterstützt

Das Komplettpaket zu „Tales from the Borderlands“ wird ab dem 17. Februar 2021 wieder für den PC, die Xbox One sowie die PlayStation 4 erhältlich sein. Weiter heißt es im Rahmen der offiziellen Ankündigung, dass „Tales from the Borderlands“ die Abwärtskompatibilität der neuen Konsolen unterstützt und somit auch auf der Xbox Series X/S beziehungsweise der PlayStation 5 gespielt werden kann.

Die Geschichte von „Tales from the Borderlands“ setzt zwischen den Geschehnissen von „Borderlands 2“ und „Borderlands 3“ ein. In den Mittelpunkt des Geschehens rücken zwei unglaubwürdige Erzähler auf einer Mission, die aus Gier entstand, aber zu ungeahnter Größe führt.

„Die Entscheidungen des Spielers machen diese Geschichte zu seiner ganz eigenen, mit jeder Menge unvorhergesehener urkomischer bis herzerweichender Konsequenzen. Dieses unverzichtbare Kapitel der Borderlands-Saga schildert das Schicksal unvergesslicher Charaktere wie Handsome Jack und Scooter“, so die offizielle Beschreibung weiter.

