Turok 1 & 2: PS4-Versionen erscheinen wohl in Kürze

"Turok: Dinosaur Hunter" und "Turok 2: Seeds of Evil" kommen anscheinend bald auf die PS4. Ein Hinweis im PlayStation-Store deutet auf einen Release am 25. Februar hin.

Die ersten beiden Ableger der "Turok"-Reihe kommen bald auf die PS4.

Bereits im Sommer 2020 ist ein Hinweis auf Neuauflagen der Spiele-Klassiker „Turok: Dinosaur Hunter“ und „Turok 2: Seeds of Evil“ für die PS4 aufgetaucht. Zu diesem Zeitpunkt ist die Trophäen-Liste des Urzeit-Shooters veröffentlicht worden, was auf eine baldige Veröffentlichung hindeutete. Letzten Endes kam es jedoch zu keiner Ankündigung und es wurde wieder ruhig um die beiden Titel. Bis zum heutigen Tag.

Im PlayStation-Store wurde nämlich ein weiterer Hinweis auf einen bevorstehenden PS4-Release entdeckt. Und zwar sollen beide Teile der N64-Klassiker ab dem 25. Februar für PlayStation 4 verfügbar sein.

Das erwartet euch

Die beiden Remaster erhalten neben einer aufpolierten Grafik eine verbesserte Gegner-KI, einen Multiplayer-Modus namens „Last Turok Standing“ und die sogenannte Quick-Warp-Fähigkeit, mit der ihr zuvor besuchte Portale besuchen könnt.

Im ersten Teil reist der indianische Krieger Turok durch die Zeit, um den Bösewicht namens Champaigner davon abzuhalten, das Universum mithilfe eines uralten Artefaktes zu übernehmen. Dabei erwartet euch eine weitläufige Umgebung, die von euch erkundet werden kann und zahlreiche Gefahren in Form von blutrünstigen Dinosaurieren bereithält.

In der Fortsetzung geht es ähnlich weiter. Ein neuer Turok reist durch ein Portal und steht einer Außerirdischen namens Adon gegenüber. Sie beauftragt ihn damit, ein übernatürliches Wesen namens Primagen zu besiegen. Darauf hin begibt sich Turok in eine düstere Welt, in der erneut gefährliche Kreaturen auf ihn lauern.

Zum Thema

Während auf dem PC, der Nintendo Switch und der Xbox One bereits Neuauflagen der beiden Ableger verfügbar sind, dürfen sich in Kürze auch die PlayStation-Spieler auf nostalgische Dinosaurierjagd begeben.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Turok