Life is Strange 3: Ankündigung in Kürze? Insider nennt erste Details

Zum Abschluss der Woche brachte ein als glaubwürdig eingestufter Insider erste Details zu "Life is Strange 3" in Umlauf. Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die offizielle Ankündigung des Episoden-Adventures in Kürze erfolgen soll.

Neu sind die Gerüchte, dass die Entwickler von Deck Nine („Life is Strange: Before the Storm“) die kreative Leitung über die Reihe übernommen haben und derzeit an „Life is Strange 3“ arbeiten, nicht.

Für frische Spekulationen sorgt zum Abschluss der Woche ein Insider, der sich im Resetera-Forum mit entsprechenden Details zu Wort meldete und von den Admins als glaubwürdige Quelle eingestuft wurde. Laut dem Insider entsteht „Life is Strange 3“, das mit dem Untertitel „True Colors“ versehen wurde, in der Tat bei Deck Nine und soll bereits in Kürze offiziell angekündigt werden. Ursprünglich sei die Enthüllung bereits für das Jahr 2020 angesetzt gewesen, wurde aufgrund der Corona-Pandemie jedoch verschoben.

Die Macht Gedanken zu lesen

„Das Spiel findet in den USA statt, aber nicht im pazifischen Nordwesten (ich weiß nicht genau wo, aber es findet entweder im Mittleren Westen oder im Süden statt.) Das Spiel wird eine Rückkehr in eine geerdete Kleinstadt sein (ähnlich wie im ersten Spiel.) Die Hauptfigur ist eine asiatisch-amerikanische Frau namens Alex. Die wichtigste Kraft, um die es in diesem Spiel geht, ist die Fähigkeit, Gedanken zu lesen. Verschiedene Charaktere werden von Farben umgeben sein, die ihre Emotionen darstellen (daher der Untertitel True Colors)“, so der Insider.

Weiter heißt es, dass die Musik in „Life is Strange 3“ eine wichtige Rolle spielen wird – mehr noch als im beliebten ersten Teil. Neben „Life is Strange 3“ befindet sich laut dem Insider ein weiterer Ableger der Reihe in Arbeit, in dem ihr euch auf ein Wiedersehen mit Max und Chloe freuen dürft.

„Es gibt auch ein anderes Life is Strange-Spiel, von dem ich gehört habe und dass sich in der Vollproduktion befindet. Obwohl ich mir bei den Details für dieses Spiel nicht zu 100 Prozent sicher bin, da es noch weit entfernt ist. Es soll eine direkte Fortsetzung des ersten Spiels sein und die gleichen Protagonisten (Max / Chloe) enthalten. Ich habe seit Monaten nichts mehr davon gehört. Denkt also daran, dass es möglicherweise eingestellt wurde“, wird zum direkten Sequel zu „Life is Strange“ ausgeführt.

Von offizieller Seite wurden die Angaben des Insiders bisher nicht kommentiert oder gar bestätigt.

