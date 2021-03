PS5 & PSVR 2.0: Neues Patent deutet auf Bananensteuerung hin

PSVR 2.0 kommt frühestens 2022 auf den Markt.

In den vergangenen Jahren kamen mehrere Patente in den Umlauf, die mit einem neuen PSVR-Modell und anderen Zubehörprodukten in Verbindung gebracht wurden. Eine neue Patentanmeldung dieser Art widmet sich sogar Obst. Während moderne Peripheriegeräte oft kompliziert, teuer und lästig aufzuladen sind, möchte Sony die Steuerung offenbar kostengünstiger gestalten, beispielsweise mit Bananen.

Mit Essen spielt man doch

„Es wäre wünschenswert, wenn ein Benutzer ein kostengünstiges, einfaches und nicht-elektronisches Gerät als Videospiel-Peripheriegerät verwenden könnte“, heißt es in der Beschreibung. „Die vorliegende Anmeldung zielt darauf ab, einige der oben genannten Probleme zu lösen oder zumindest zu lindern.“

Was die Anwendung beschreibt, ist eine Methode, die mit jedem „nicht leuchtenden passiven Objekt, das von einem Benutzer gehalten wird“ funktioniert. Es könnte ein Becher, ein Stift, ein Glas oder auch eine Banane sein, wie eine zum Patent gehörende Grafik zeigt.

Doch wie funktioniert das Ganze? Eine Kamera nimmt die Gegenstände in den Händen des Benutzers auf und verfolgt diese auf der Grundlage von Pixeln, Konturen und/oder Farben. Ein Spiel könnte entweder so programmiert werden, dass es Objekte als Controller erkennt. Oder es könnte so vorkonfiguriert sein, dass dem Spieler im Voraus mitgeteilt wird, was er als Controller verwendet soll, was wiederum nach einem kostengünstigeren Weg klingt, um eine Toys-to-Life-Funktionalität herzustellen.

In der Patentanmeldung gibt es auch den Abschnitt „Two-Object Controller“, was darauf hindeutet, dass die Spieler zwei Bananen schwingen können, um beim Beispiel zu bleiben. Auch wird im Patent die Möglichkeit erwähnt, zwei Orangen zu halten und so zu tun, als wären sie ein Lenkrad.

Bisher klingt Sonys Vorhaben zwar ein wenig schräg. Doch ist es technisch betrachtet im Bereich des schon heute Möglichen. Allerdings geht das Unternehmen noch einen Schritt weiter und möchte virtuelle Tasten auf der Banane (oder anderen Gegenständen) mappen, möglicherweise mit Hilfe einer Kamera, die in einem Virtual-Reality-Headset montiert ist. Offen ist allerdings, ob Sonys Patentanmeldung jemals Früchte tragen wird, was letztendlich auch für die Spieler gelten würde. Die komplette Patentanmeldung könnt ihr euch hier anschauen.

Offen ist, wann PlayStation VR auf den Markt kommen wird. Zwar wurde das neue Headset kürzlich offiziell für die PS5 angekündigt. Doch geizte Sony mit Details. Fest steht zumindest: PlayStation VR 2.0 wird mit einem einzigen Kabel an die PS5 angeschlossen, um die Einrichtung zu vereinfachen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Die Veröffentlichung soll nicht vor 2022 erfolgen.

