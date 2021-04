Hideo Kojima: Nächstes Projekt der Designer-Legende ein Xbox-Exklusiv-Titel?

Seit einer ganzen Weile ist bekannt, dass die japanische Designer-Legende Hideo Kojima an einem neuen Projekt arbeitet. Aktuellen Berichten zufolge könnte die PlayStation-Community dieses Mal allerdings leer ausgehen.

Erscheint das nächste Projekt von Hideo Kojima Xbox-exklusiv?

In den vergangenen Monaten war immer wieder die Rede davon, dass Hideo Kojima nach der Veröffentlichung von „Death Stranding“ für den PC mit den Arbeiten an einem neuen Projekt begonnen hat.

Die Gerüchte reichten dabei von einem Horror-Titel beziehungsweise einer Rückkehr von „Silent Hill“ bis hin zu einer komplett neuen Marke. Für frische Spekulationen sorgt aktuell der Gamesbeat-Redakteur Jeff Grubb, der sich in der Vergangenheit immer wieder mit seinem Insider-Wissen hervortat. Wie Grubb in Erfahrung gebracht haben möchte, könnte die PlayStation-Community beim nächsten Projekt von Hideo Kojima leer ausgehen.

Arbeitet Kojima an einem Xbox-Titel?

Zum einen ging Grubb auf das Gerücht ein, dass es sich beim kürzlich angekündigten „Abandoned“ um ein Projekt von Hideo Kojima handelt, das mit einem geheimnisvollen Marketing beworben werden soll. Laut Grubb ist dies nicht der Fall, da „Abandoned“ nicht mit Kojima in Verbindung steht. Der interessanteste Punkt von Grubbs Aussagen: Laut seinen Quellen arbeitet der „Metal Gear“-Schöpfer derzeit an einem neuen Projekt, das in Zusammenarbeit mit Microsoft entsteht und dementsprechend exklusiv für die Xbox-Plattformen veröffentlicht wird.

„Aber der größte Beweis dafür, dass Abandoned kein Kojima-Joint ist, ist, dass Kojima laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Quelle mit Microsoft über die Veröffentlichung seines nächsten Spiels spricht. Und ja, diese Statue in Phil Spencers Regal bezog sich auf einen möglichen Deal mit dem legendären Entwickler. Ich kann noch nicht bestätigen, ob Xbox den Deal abgeschlossen hat, aber so wie ich das sehe, steht Kojima im Mittelpunkt eines Microsoft-Plans zur Nutzung japanischer Talente“, führte Grubb aus.

Wie gehabt möchten wir natürlich darauf hinweisen, dass ihr Gerüchte dieser Art zunächst mit der nötigen Vorsicht genießen solltet. Neu sind diese allerdings nicht, da es in der Vergangenheit immer wieder hieß, dass Microsoft hinter den Kulissen aktiv auf japanische beziehungsweise asiatische Entwickler zugeht, um diese für die Xbox-Plattformen zu gewinnen.

