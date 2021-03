Kojima Productions: Das nächste Spiel könnte bald angekündigt werden

Der Studio Art Director Yoji Shinkawa deutete in einem Video-Interview an, dass Kojima Productions bald etwas ankündigen wird. Nach wie vor ist offen, an was die "Death Stranding"-Macher derzeit arbeiten.

Was befindet sich bei Kojima Productions in der Pipeline?

Nach einem erfolgreichen „Death Stranding“ warten viele Spieler gespannt auf die nächste Ankündigung aus dem Hause Kojima Productions. Und es scheint, dass sich die Wartezeit dem Ende nähert. Darauf deutete zumindest der Studio Art Director Yoji Shinkawa in einem aktuellen Video-Interview hin.

Zunächst wurde er im Interview mit der Frage konfrontiert, ob er Details zum nächsten Projekt teilen könne. In der Antwort hieß es recht schwammig: „Nun ja, ich mache etwas, ganz sicher. Und ich könnte euch wahrscheinlich sagen, dass wir es recht bald ankündigen können“, so Shinkawa, ein langjähriger Mitarbeiter von Hideo Kojima. Einen Namen machte er sich mit seinen Charakter- und Mecha-Design-Arbeiten an der „Metal Gear“-Franchise.

Neues Projekt bestätigt

Dass Kojima Productions an einem neuen Projekt arbeitet, ist kein Geheimnis. Schonbestätigte das Unternehmen die ersten Schritte. Der „Death Stranding“-Entwickler sagte damals unter anderem, dass man „die besten Talente“ sucht, um 25 offene Stellen im Studio in Tokio zu besetzen“.

Nach der Veröffentlichung von „Death Stranding“ deutete Kojima mehrfach an, was die Zukunft bringen könnte. So betonte er schon 2019, dass er sich Horrorfilme anschaut, um sich auf ein zukünftiges Projekt vorzubereiten. Im April 2020 folgte die Aussage, dass er gerne ein „revolutionäres“ Horrorspiel machen würde.

In einem wenig später veröffentlichten Statement erklärte Kojima dann, dass er vor kurzem ein großes Entwicklungsprojekt gecancelt habe, aber auch „in der frühen Planungsphase“ für das nächste Spiel sei. Später sorgte ein Teaser auf Twitter kurzzeitig für die Annahme, dass Kojima an „Death Stranding 2“ arbeiten könnte. Ein baldiges Sequel klingt allerdings unwahrscheinlich.

Hin und wieder kam auch das Gerücht auf, dass sich Hideo Kojima dem einst eingestellten „Silent Hills“ annehmen könnte. Auf die Bestätigung werden wir vermutlich vergeblich warten. Doch was wünscht ihr euch von Kojima Productions? Ein Sequel von „Death Stranding“ oder ein komplett neues Spiel?

