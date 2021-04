Uncharted und Co: Lizenz-Deal zwischen Sony Pictures und Netflix

"Uncharted" kommt zunächst in die Kinos.

Netflix und Sony Pictures Entertainment (SPE) haben einen mehrjährigen, exklusiven Lizenzvertrag angekündigt. Im Rahmen der Vereinbarung erhält Netflix im Anschluss an deren Kino- und Home-Entertainment-Fenster die Erstverwertungsrechte an SPE-Titeln. Die Ankündigung bezieht sich zunächst auf den US-Markt.

Uncharted zählt zu den ersten Filmen

Streifen wie „Morbius“, „Uncharted“, „Where the Crawdads Sing“ und „Bullet Train“ zählen im kommenden Jahr zu den ersten Filmen, die im Zuge der Partnerschaft auf Netflix landen werden.

Ihnen folgen weitere Projekte aus Sony Pictures‘ IP-Palette, darunter die Fortsetzung des Oscar-prämierten „Spider-Man: Into the Spider-Verse“ und mehrere weitere SPE-Filme mit Marvel-Charakteren, darunter Fortsetzungen von „Venom“ und „Spider-Man“. Ebenfalls genannt wurden „Jumanji“ und „Bad Boys“.

Als Teil der Partnerschaft wird Sony Pictures‘ Motion Picture Group dem Streaminganbieter Netflix einen ersten Blick auf alle Filme gewähren, die das Unternehmen direkt für das Streaming zu produzieren beabsichtigt oder später für das Streaming lizenzieren möchte. Netflix hat sich im Gegenzug verpflichtet, eine Reihe dieser Filme im Laufe der Vereinbarung zu produzieren.

Alle derartigen Direct-to-Streaming-Projekte werden zusätzlich zu den Kinofilmen von SPE produziert, die in ihrem derzeitigen Umfang weiterlaufen werden.

„Sony Pictures ist ein großartiger Partner und wir sind begeistert, unsere Beziehung durch diese zukunftsweisende Vereinbarung zu erweitern“, so Scott Stuber, Head of Global Films bei Netflix. „Dies erlaubt uns nicht nur, ihre beeindruckende Palette an geliebten Film-Franchises und neuen IPs zu Netflix in den USA zu bringen, sondern es etabliert auch eine neue Quelle von Erstaufführungsfilmen für Netflix-Filmliebhaber weltweit.“

„Netflix ist ein großartiger Partner, mit dem wir unsere Beziehung weiter ausbauen“, ergänzte Keith Le Goy, President, Worldwide Distribution and Networks, Sony Pictures Entertainment. „Bei Sony Pictures produzieren wir einige der größten Blockbuster und die kreativsten, originellsten Filme der Branche. Diese aufregende Vereinbarung zeigt, wie wichtig diese Inhalte für unsere Vertriebspartner sind, um ihr Publikum zu vergrößern und das Beste an Unterhaltung zu bieten.“

