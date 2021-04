Ember Lab: Die neue Konsolengeneration wird „noch verrücktere Dinge“ ermöglichen

In der neuesten Ausgabe des offiziellen PlayStation Magazins sprach einer der Mitbegründer von Ember Lab über die Entwicklung auf den neuen Konsolen. Zudem erwähnte er ein Beispiel aus ihrem aktuellen Projekt "Kena: Bridge of Spirits".

"Kena: Bridge of Spirits" soll mit beeindruckenden Grafikeffekten überzeugen.

Das unabhängige Entwicklerstudio Ember Lab wird im August dieses Jahres das märchenhafte Action-Adventure „Kena: Bridge of Spirits“ auf den Markt bringen. Schon jetzt wird dieser Titel für seinen zauberhaften Grafikstil gelobt, der stark an Animationsfilme aus dem Hause Pixar erinnert. Das kleine Team, bestehend aus rund 20 Mitarbeitern, kann nämlich auf eine tiefgreifende Erfahrung von 15 Jahren in den Bereichen Animationen und VFX-Effekte zurückgreifen.

Die Entwickler des Indie-Studios glauben aber, dass in der Zukunft noch deutlich mehr möglich sein wird. In der April-Ausgabe des offiziellen PlayStation-Magazins erwähnt Josh Grier, ein Mitbegründer von Ember Lab, verrückte Möglichkeiten bei der Entwicklung. Zusätzlich führte er ein Beispiel aus ihrem aktuellen Projekt auf.

„Während Kena den Berg hinaufgeht, muss sie ihre Kräfte einsetzen, um den Weg von auftauchenden Geistern freizumachen und damit die Seuche zu besiegen, die einen Großteil der Welt überwuchert hat. Diese mürrische rote Plage verdunstet in einem Farbtupfer, wenn Kena Gruppen von Feinden oder Mini-Bossen besiegt. Dieser Effekt erfolgt in Echtzeit“, erklärt der Entwickler.

Rechenintensive Effekte sollen bestmöglich ausgereizt werden

Ein Effekt, der die die Spieler zum Staunen bringen soll. Um dies umzusetzen, waren allerdings mehrere Tricks notwendig. Die gelungene Architektur der PS5 und die schnelle SSD-Festplatte sorgen letztendlich dafür, dass dieser Effekt flüssig läuft. Andere leistungsintensive Grafikffekte, wie zum Beispiel die Weitsicht, sollen ebenfalls so gut wie möglich ausgereizt werden.

Grier schließt seine Aussage folgendermaßen ab: „Ich denke, wenn die neue Generation reift, wird man noch schnellere, verrücktere Sachen sehen.“

Quelle: OPM

