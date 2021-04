Mirror’s Edge: Deutet EA einen weiteren Teil an?

"Mirror's Edge Catalyst" erschien unter anderem für die PS4.

Mit „Mirror’s Edge“ schickte Electronic Arts im Jahr 2008 eine komplett neue Marke ins Rennen, in der Spieler in der Rolle der Runnerin Faith halsbrecherische Parcours-Moves in der Ego-Perspektive ausführten. Obwohl der Titel bis heute als Geheimtipp gilt, waren weder das Original noch der Nachfolger „Mirror’s Edge Catalyst“ kommerziell große Erfolge für EA. Das Studio zeigte sich laut eigener Aussage zwar mit den Bewertungen des letzten Teils der Reihe zufrieden, doch seither wurde es still um die Marke. Zumindest bis jetzt.

Mirror’s Edge: Arbeitet EA an einem neuen Spiel?

Genauer erregen derzeit zwei Tweets von EA France die Aufmerksamkeit vieler Fans der Reihe. In ihrer ersten Nachricht ist ein verpixeltes Bild zu sehen, das mit der Frage „Wer erkennt dieses Spiel?“ versehen ist. Bei genauerer Betrachtung fällt auf, dass wohl zwei Arme zu sehen sind, wobei die rechte Hand einen roten Handschuh zu tragen scheint. Bekanntlich trägt auch „Mirror’s Edge“-Heldin Faith einen solchen in den zwei Spielen der Reihe.

In einem kurz darauf veröffentlichten weiteren Tweet versichert EA France, hierbei würde es sich „nicht um eine Täuschung“ handeln: „Wenn wir eines Tages etwas ankündigen, werden Sie es sofort verstehen, keine Sorge!“ Es könnte also sein, dass Electronic Arts hier einen weiteren Ableger seines „Mirror’s Edge“-Franchise andeutet, diesen aktuell allerdings noch nicht offiziell ankündigen möchte.

Seit dem Release von „Mirror’s Edge Catalyst“ wurde es bekanntlich still um die Serie. Dabei betonte das Unternehmen jedoch, die Verantwortlichen seien mit den eher durchwachsenen Wertungen, die das Spiel seinerzeit von der Fachpresse erhielt (69% auf PS4 bei Metacritic), zufrieden. Darüber hinaus bekräftigte Electronic Arts, auch weiterhin an der Marke festhalten zu wollen. Womöglich dürfen sich Fans der Reihe also bald über die Enthüllung eines neuen „Mirror’s Edge“-Teils freuen. Offiziell bestätigt wurde ein solcher bisher noch nicht.

Würdet ihr euch über ein neues „Mirror’s Edge“-Spiel freuen?

