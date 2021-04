Uncharted: Arbeiten am Spin-off von Bend Studio eingestellt?

Angesichts des Erfolgs der "Uncharted"-Reihe dürfte uns in Zukunft ziemlich sicher ein neuer Ableger des Franchise erwarten. Laut Jason Schreier wird dieser allerdings wohl nicht von Studio Bend ("Days Gone") stammen.

"Uncharted 4" und "Uncharted: The Lost Legacy" sind bisher die letzten Ableger der Reihe.

In seinem jüngsten Bloomberg-Bericht schrieb Brancheninsider Jason Schreier nicht nur über die Arbeiten an einem „The Last of Us“-Remake, sondern auch von den Planungen eines neuen Ablegers des „Uncharted“-Franchise. Dieses sollte bei den „Days Gone“-Entwicklern von Bend Studio entstehen, die dabei Unterstützung von ihren Kollegen von Naughty Dog erhalten hätten. In einem kürzlich veröffentlichten Podcast ging Schreier näher auf dieses neue „Uncharted“ ein und deutet darin an, dass Spin-off sei mittlerweile wohl eingestellt worden.

Uncharted: Entwicklung des Spin-offs wohl bereits abgebrochen

Dies dürfte, wie Schreier ausführt, vermutlich unter anderem daran liegen, dass die Arbeiten am Projekt als Ganzes ohnehin noch nicht sonderlich weit fortgeschritten gewesen wären. Zumindest nicht weit genug, um weiterhin Zeit und Geld in dessen Entwicklung zu investieren. Hierbei habe es sich um ein Bend Studio-Game gehandelt, „das nur irgendwie von Naughty Dog überwacht wurde. Ich nehme an, dass es einfach verschwinden wird.“ Der Insider glaubt zwar fest an ein neues „Uncharted“-Spiel, allerdings dürfte es sich dabei nicht um dieses spezielle Projekt handeln.

Anschließend ergänzt Schreier, das Projekt habe sich generell noch in einem sehr frühen Stadium befunden, weshalb in diesem Fall noch nicht einmal von einem richtigen Spiel gesprochen werden könnte. Genauer sei dieses ganze Projekt noch „gar nichts“ gewesen: „Es war nur Papier – Design, Texte, Ideen und so weiter. Es gab vielleicht ein oder zwei Prototypen, aber es war kein Spiel.“ Aus diesen Gründen geht der Brancheninsider selbst davon aus, dass Bend Studio die Arbeiten am Projekt mittlerweile abgebrochen hätten. Das Team soll gegenwärtig an einem neuen Spiel arbeiten, bei dem es sich wohl nicht um ein „Days Gone 2“ handeln wird.

Obwohl diese Nachricht für „Uncharted“-Fans sicherlich erstmal enttäuschend sein dürfte, erscheint es unwahrscheinlich, dass Sony einer seiner beliebtesten und erfolgreichsten Marken nicht doch irgendwann einen neuen Ableger spendieren wird. Anfang des Jahres deuteten einige Hinweise darauf hin, dass womöglich Sony San Diego an einem neuen Teil des Action-Adventure-Franchise arbeiten könnte. Offiziell bestätigt wurde die Entwicklung eines neuen „Uncharted“-Games bisher jedoch noch nicht.

