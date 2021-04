Horizon Zero Dawn: Kostenlos – Sichert euch jetzt die Complete Edition!

Ab sofort steht im Rahmen von Sony Interactive Entertainments "Play at Home 2021"-Initiative der nächste namhafte Gratis-Titel bereit. Hier haben wir es mit der Complete-Edition des Action-Rollenspiels "Horizon: Zero Dawn" zu tun.

Die "Horizon: Zero Dawn - Complete Edition" kann aktuell kostenlos heruntergeladen werden.

Da die COVID-19-Pandemie und die damit verbundenen Kontakt- beziehungsweise Ausgangsbeschränkungen die Spieler weiterhin dazu zwingen, viel Zeit in den heimischen vier Wänden zu verbringen, entschloss sich Sony Interactive Entertainment dazu, das „Play at Home“-Programm in das laufende Jahr zu verlängern.

Wie das Unternehmen bekannt gab, steht im Rahmen der „Play at Home 2021“-Initiative ab sofort der nächste namhafte Titel bereit, der von euch kostenlos heruntergeladen werden kann. Hierbei haben wir es mit der Complete-Edition von Guerrilla Games‘ Rollenspiel-Hit „Horizon: Zero Dawn“ zu tun, die bis zum 15. Mai 2021 in Form eines Gratis-Downloads auf euch wartet.

Weitere kostenlose Titel stehen bereit

Die Complete-Edition umfasst zum einen das Hauptspiel von „Horizon: Zero Dawn“, das euch in eine gefährliche Welt verfrachtet, die von riesigen Maschinenwesen dominiert wird. In der Rolle der jungen Jägerin Aloy macht ihr euch auf, ihr Schicksal und die Mysterien der geheimnisvollen Welt zu entschlüsseln. Ebenfalls enthalten ist das „The Frozen“ genannte Add-on.

Zum Thema: Play at Home: Neun PS4- und PSVR-Spiele ab heute zum Gratis-Download

Hier reist Aloy in das Grenzland der Überlebenskünstler des Banuk-Stammes, um eine geheimnisvolle neue Bedrohung durch die Maschinen zu untersuchen. Um sich den Respekt dieses geheimnisvollen Volks zu verdienen, muss Aloy durch ein karges Land reisen und sich sowohl Wissen als auch neue Fähigkeiten aneignen.

Bis zum 23. April 2021 stehen übrigens noch weitere Gratis-Titel bereit. Solltet ihr euch diese bisher nicht gesichert haben, legen wir euch den Rat ans Herz, dies schnellstmöglich nachzuholen.

Die restlichen Gratis-Titel (Bis zum 23. April 2021)

Abzu

Enter the Gungeon

Rez Infinite

Subnautica

The Witness

Astro Bot: Rescue Mission (PSVR)

Moss (PSVR)

Thumper (PSVR)

Paper Beast (PSVR)

