MLB The Show 21: Baseball-Simulation ab sofort erhältlich – Der sportliche Trailer zum Launch

"MLB The Show 21" ist ab sofort erhältlich.

In einer aktuellen Pressemitteilung wiesen Sony Interactive Entertainment und die Entwickler der Sony San Diego Studios darauf hin, dass die Baseball-Simulation „MLB The Show 21“ ab sofort erhältlich ist.

Der diesjährige Ableger der vor allem in den USA recht erfolgreichen Serie wird aufgrund der Vorgaben der Major League Baseball (kurz: MLB) nicht nur für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 veröffentlicht. Darüber hinaus werden erstmals auch die Xbox One sowie die Xbox Series X/S versorgt. Wer ein gültiges Xbox Game Pass-Abo sein Eigen nennen sollte, kann „MLB The Show 21“ ab sofort ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen.

Trailer stimmt auf das sportliche Geschehen ein

„MLB The Show 21“ erlaubt es euch laut offiziellen Anagben, plattformübergreifend in Online-Partien gegeneinander anzutreten. Zudem können bei einem Konsolenwechsel die Speicherdaten dank plattformübergreifender Fortschritte übertragen werden. Exklusiv auf den Konsolen der neuen Generation ist zudem ein umfangreicher Stadion-Editor mit von der Partie.

Zum Thema: MLB The Show 21: Letztes Feature-Video stellt den Diamond Dynasty-Modus vor

„Im Road to the Show-Modus übernehmen Spieler mit einem eigens erstellen Charakter erstmals zwei Rollen in MLB The Show: Schlagmann und Werfer. Der Modus bietet ein überarbeitetes Spieler-Fortschrittsystem mit einem Fokus auf Anpassungsfähigkeit und Vielfalt“, heißt es zu den Features von „MLB The Show 21“ weiter.

Anbei der offizielle Trailer zum heutigen Release der Baseball-Simulation.

