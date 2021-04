Sony: Rechte für „Soho Engine“ gesichert – kehrt The Getaway zurück?

Die Bezeichnung "Soho Engine" heizt die Spekulationen an.

Bereits im vergangenen Oktober sicherte sich Sony Interactive Entertainment den Markennamen „Soho Engine“. Jetzt haben wir durch das Gaming-Magazin Gematsu erfahren, dass die Rechte für diese Bezeichnung auch in Neuseeland und der Schweiz registriert wurden.

Was genau es damit auf sich hat, ist nach aktuellem Stand völlig unbekannt. Die Bezeichnung erinnert uns jedoch an ein früheres Entwicklerstudio namens Team Soho, dass im gleichnamigen Londoner Stadtteil ansässig war und zu Sony gehörte. Das britische Studio entwickelte das Open World-Abenteuer „The Getaway“, das exklusiv für die PS2 erschienen ist.

Für die damaligen Verhältnisse besaß der Titel eine beeindruckende Grafik und wurde vielerseits als spielbarer Film bezeichnet. Mit einem Entwicklungsbudget von sieben Millionen Dollar lieferte Team Soho die bis zu diesem Zeitpunkt teuerste Videospiel-Produktion im europäischen Raum. Noch im gleichen Jahr der Veröffentlichung wurde die Tochtergesellschaft jedoch aufgelöst und bildete ab sofort zusammen mit dem Camden Studio das Sony London Studio, welches bis heute existiert.

Mit „The Getaway: Black Monday“ wurde zwei Jahre später eine Fortsetzung auf den Markt gebracht. Auch ein dritter Teil war ursprünglich geplant, der für die PS3 erscheinen sollte. Einen Screenshot dazu findet ihr oberhalb des Artikels. Seitdem ist es äußerst ruhig geworden um das Franchise.

Mehr Exklusivtitel als jemals zuvor

Der oben erwähnte Markenname weckt jedenfalls die Hoffnung, dass Sony tatsächlich die „The Getaway“-Reihe zurückbringen könnte. Erst vor wenigen Tagen versprach PlayStation-CEO Jim Ryan, dass in der aktuellen Konsolengeneration mehr Exklusivtitel als jemals zuvor herausgebracht werden. Natürlich kann auch etwas völlig anderes dahinter stecken, wie zum Beispiel eine neue IP oder eine neuartige Software.

In diesem Monat kam bereits ans Licht, dass das London Studio an einer komplett neuen Marke arbeitet. Um einen neuen „The Getaway“-Ableger handelt es sich dabei also nicht. Ausführliche Informationen dazu findet ihr in diesem Artikel.

