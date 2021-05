Final Fantasy VII Remake Intergrade: Yuffie-Episode in Form eines DLC-Codes enthalten

Wie ein Händler bestätigte, eignet sich "Final Fantasy VII Remake Intergrade" für die PlayStation 5 nur bedingt für den Gebrauchtmarkt. So liegt die Yuffie-Episode lediglich in Form eines einmalig nutzbaren Download-Codes bei.

"Final Fantasy VII Remake Intergrade" erscheint am 10. Juni 2021.

In wenigen Wochen nimmt das Remake zum legendären Rollenspiel-Klassiker „Final Fantasy VII“ in einer überarbeiteten Fassung Kurs auf die PlayStation 5.

Zu den exklusiven Inhalten von „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ gehört eine Episode mit der jungen Ninja-Kriegerin Yuffie. Wie sich den Angaben eines Händlers entnehmen lässt, eignet sich „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ nur bedingt für den Gebrauchtmarkt, da die Yuffie-Episode lediglich in Form eines einmalig nutzbaren Download-Codes beiliegt.

Yuffie-Episode muss beim Gebrauchtkauf neu erworben werden

Dies bedeutet in der Praxis, dass der DLC separat im PlayStation Store erworben werden muss, sofern ihr die PlayStation 5-Version des „Final Fantasy VII“-Remakes in gebrauchter Form erstehen solltet. „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ erscheint am 10. Juni 2021 und umfasst neben der Yuffie-Episode diverse technische Verbesserungen wie eine Darstellung in 4K und 60FPS.

Zum Thema: Final Fantasy VII Remake Intergrade: Final-Trailer und Info zur PS5-Zeitexklusivität

Ebenfalls an Bord befindet sich ein Foto-Modus, mit dem ihr Schnappschüsse aus dem laufenden Spielgeschehen heraus anfertigen und anschließend mit anderen Spielern teilen könnt. Die exklusiven Features des DualSense-Controllers hingegen werden nicht genutzt und sollen erst in späteren Projekten berücksichtigt werden.

Weitere Details und Eindrücke zu „Final Fantasy VII Remake Intergrade“ findet ihr unserer Themen-Übersicht.

Quelle: Wccftech

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy VII Remake