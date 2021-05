Play at Home: Horizon Zero Dawn noch bis morgen kostenlos

Noch bis morgen kommt ihr kostenlos in den Besitz der Complete Edition von "Horizon Zero Dawn". Der Titel ist ein Bestandteil der Play at Home-Initiative, die gestern erweitert wurde.

Das Gratis-Angebot endet morgen.

Im Zuge der COVID-19-Einschränkungen erlebte das Gaming eine Hochphase, was den Unternehmen der Branche Milliardenumsätze bescherte. Doch auch kostenlose Spiele konnten und können sich die Daheimgebliebenen sichern. So erweiterte Sony die Play at Home-Initiative, die Spieler in den Genuss von Gratis-Games kommen ließ.

Horizon Zero Dawn kostet ab morgen wieder Geld

Während die meisten Angebote bereits abgelaufen sind, könnt ihr noch bis morgen ein Gratis-Exemplar von „Horizon Zero Dawn“ in die Bibliothek packen. Kostenlos in Anspruch nehmen dürft ihr das Abenteuer von Guerrilla Games bis zum 15. Mai 2021 um 5:00 Uhr MESZ. Vergeben wird dabei die Complete Edition des Titels. Nachfolgend haben wir den Produkteintrag verlinkt.

Bis morgen Gratis im PlayStation Store:

Die Complete Edition umfasst nicht nur das Hauptspiel von „Horizon: Zero Dawn“. Ebenfalls enthalten ist die Erweiterung „The Frozen Wilds“. Darin reist ihr in das eisige Grenzland des Banuk-Stammes, um zu einem sagenumwobenen Berg des Landes zu kommen, der einige weitere Antworten auf die offenen Fragen bieten soll.

Doch auch mit dem Wegfall von „Horizon: Zero Dawn“ ist die Play at Home-Aktion noch nicht beendet. Am gestrigen Donnerstag wurde eine Erweiterung der Aktion angekündigt, die euch in den Besitz zahlreicher Zusatzinhalte kommen lässt. Die Details dazu findet ihr in dieser Meldung.

Weitere Meldungen zu Sony:

Ihr wollt mehr Spiele? Falls ihr eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus besitzt, könnt ihr die neuen Spiele der Instant Games Collection laden. Eine Übersicht über die PS Plus-Spiele für Mai 2021 findet ihr hier. Und auch die neuen PlayStation Now-Games für den laufenden Monat sind seit einigen Wochen verfügbar.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Play at Home 2021