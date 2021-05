Resident Evil Village: Dimitrescus Schloss in Dreams nachgestellt

"Dreams" sorgt immer wieder für eine beeindruckende Fan-Kreationen.

Anfang des vergangenen Jahres veröffentlichten die britischen Entwickler von Media Molecule mit „Dreams“ ihr neuestes Projekt, das in den vergangenen Monaten immer wieder für beeindruckende Fan-Kreationen zu haben war.

So auch in diesen Tagen. Kurz nach dem Release von Capcoms Horror-Abenteuer „Resident Evil Village“ für die Konsolen und den PC nahm sich ein Spieler von „Dreams“ des Schlosses Dimitrescus an und baute dieses in Media Molecules kreativem Baukasten nach. Zu beeindrucken weiß vor allem die Liebe zum Detail. Ein Video zu seinem Werk, das einen ausführlichen Blick auf die nachgebaute Version von Dimitrescus‘ Schloss ermöglicht, stellte der verantwortliche Nutzer „MartinDK3485“ via Reddit zur Verfügung.

Media Molecule arbeitet an neuen Projekten

In der Vergangenheit versprachen die Entwickler von Media Molecule nicht nur, dass „Dreams“ über einen langen Zeitraum unterstützt werden soll. Gleichzeitig arbeitet das britische Entwicklerstudio bereits an neuen Projekten. Konkrete Details zu diesen nannte Media Molecule zwar nicht, versicherte jedoch, dass Sony Interactive Entertainment voll und ganz hinter den Plänen des Studios steht und weiterhin in dieses investieren wird.

Zum Thema: Media Molecule: Sony steht voll und ganz hinter den Plänen der Dreams-Macher

„Wir befinden uns gerade in einer großen Rekrutierungsoffensive, denn um die gewünschten Fortschritte zu erzielen, brauchen wir Programmierer und Designer“, hieß es hierzu. „Was mich an all dem wirklich begeistert, ist, dass Sony wirklich hinter all dem steht, was wir tun, und in das Studio investiert, damit dieses wachsen kann.“

