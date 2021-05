Returnal: Update 1.3.7 erscheint heute und behebt Absturzursachen

Im Laufe des heutigen Tages wird das PlayStation 5-exklusive Roguelike-Abenteuer "Returnal" mit dem Update auf die Version 1.3.7 bedacht. Behoben werden in erster Linie Fehler, die zu Abstürzen führen konnten.

"Returnal" ist für die PlayStation 5 erhältlich.

Ende des vergangenen Monats veröffentlichte das finnische Entwicklerstudio Housemarque mit „Returnal“ sein neuestes Projekt exklusiv für die PlayStation 5.

Wie die Entwickler bekannt gaben, wird „Returnal“ im Laufe des heutigen Tages mit einem neuen Update bedacht, mit dem das Roguelike-Abenteuer auf die Version 1.3.7 gehoben wird. Um euren Spielfortschritt nicht zu gefährden, solltet ihr die Auto-Update-Funktion der PlayStation 5 deaktivieren, um zu verhindern, dass sich „Returnal“ im Ruhe-Modus der Konsole automatisch schließt, sobald der neue Patch bereit steht.

Optimierungen im Changelog zusammengefasst

Offiziellen Angaben zufolge werden mit dem Update auf die Version 1.3.7 verschiedene Fehler in Angriff genommen, die in seltenen Fällen zu Abstürzen führen und dem Spielspaß so einen Strich durch die Rechnung machen können. Ebenfalls behoben wird der Bug, durch den der „Ophion“-Boss verschwinden konnte, nachdem der Spieler im Kampf den „Reconstructor“ eingesetzt hat.

Zum Thema: Returnal: Anpassung des Speichersystems – Entwickler suchen nach einem Konzept

Ein weiterer Fehler, der aus der Welt geschafft wird, betrifft den Sound-Bug, durch den im Kampf plötzlich laute Geräusche auftreten könnten. Welche Bugs sonst noch behoben werden, verrät euch der Changelog zum Update 1.3.7, den ihr auf der offiziellen Website findet.

Warum „Returnal“ mehr als einen genaueren Blick wert ist und auch Roguelike-Muffel überzeugen könnte, erfahrt ihr hingegen in unserem ausführlichen Test.

