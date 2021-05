Cyberpunk 2077: Co-Director Adam Badowski räumt seinen Posten

Wie CD Projekt bekannt gab, wird Adam Badowski den Posten des Co-Game-Directors von "Cyberpunk 2077" räumen. An seine Stelle tritt Gabriel Amatangelo, der die weitere Optimierung des Rollenspiels überwachen wird.

"Cyberpunk 2077" wird unter der Aufsicht eines neuen Directors optimiert.

Nach dem technisch wie spielerisch enttäuschenden Konsolen-Launch wurde das Rollenspiel „Cyberpunk 2077“ in den vergangenen Wochen und Monaten mit diversen umfangreichen Updates bedacht.

Bisher wurde die Optimierung von „Cyberpunk 2077“ von Adam Badowski überwacht, der bei der Entwicklung des Rollenspiels in den vergangenen Jahren als Co-Director fungierte. Wie CD Projekt in einer aktuellen Mitteilung bestätigte, wird Badowski seinen Posten räumen und sich zukünftig neuen Aufgaben innerhalb des Unternehmens widmen.

Keiner der ursprünglichen Game-Dirctors mehr an Bord

Unter anderem soll er CD Projekts Wandlung hin zu einem Studio, das an mehreren Triple-A-Produktionen gleichzeitig arbeiten kann, vorantreiben. Somit ist keiner der ursprünglichen Game-Directors mehr in die Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung von „Cyberpunk 2077“ involviert. Konrad Tomaszkiewicz verließ das Studio vor wenigen Wochen, nachdem Mobbingvorwürfe gegen ihn laut wurden.

Badowskis Posten wird laut CD Projekt von Gabriel Amatangelo übernommen, der im Jahr 2020 als Creative-Director zu CD Projekt stieß. Vor seiner Zeit bei CD Projekt war Amatangelo unter anderem bei BioWare aktiv und arbeitete dort an verschiedenen „Dragon Age: Inquisition“-DLCs sowie den Erweiterungen von „Star Wars: The Old Republic“.

In den kommenden Monaten soll „Cyberpunk 2077“ weiter mit Updates versehen werden, die die allgemeine Spielerfahrung verbessern – vor allem auf den Konsolen. Darüber hinaus befindet sich ein umfangreiches technisches Upgrade für die New-Generation-Konsolen PlayStation 5 beziehungsweise Xbox Series X/S in Arbeit, das noch in diesem Jahr erscheinen wird.

Quelle: Gamingbolt

