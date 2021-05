Naoki Yoshida: 5G sorgt für den Durchmarsch von Cloud-Gaming

Der Spieldesigner und Produzent Naoki Yoshida ist seit fast zwei Jahrzehnten bei Square Enix aktiv und machte sich unter anderem mit der Leitung von „Final Fantasy XIV: A Realm Reborn“ einen Namen.

Spiele bald auf jedem Gerät

In einem neuen Interview mit der Financial Times gab Yoshida ein interessantes Statement zur Zukunft der Spieleindustrie ab. Laut der Aussage des Square Enix-Produzenten werden Cloud-Streaming-Dienste eine führende Rolle übernehmen, sobald sich 5G weltweit durchgesetzt hat.

„Sobald 5G zum globalen Standard wird, wird definitiv eine Zeit kommen, in der wir Bilder auf jedes Gerät übertragen können“, so Yoshida. „Spieler können ein hochwertiges Spielerlebnis auf jedem Gerät genießen, da sie nicht an eine Gaming-Hardware oder einen TV-Monitor gebunden sind. Wir bewegen uns definitiv in diese Richtung, und ich glaube nicht, dass der Coronavirus diese Entwicklung verlangsamen wird.“

Laut Yoshida seien Heimkonsolen eine „zeitraubende Unterhaltung“, da sich die Leute vor den Fernseher setzen, die Geräte einschalten und warten müssen, bis die Hardware hochgefahren ist.

Gegenargumente gibt es durchaus: Aufgrund der mittlerweile stark reduzierten Ladezeiten dürfte die recht kurze Wartezeit für die meisten Spieler kein nennenswertes Hindernis mehr sein, zumal Smartphones aufgrund der Displaygröße eher eine begrenzte Spielerfahrung bieten.

Dennoch gibt es zahlreiche Spieler, die ihr Smartphones aus verschiedenen Gründen für Gameplay-Sessions nutzen. Und in Hinblick auf diese Zielgruppe könnte 5G tatsächlich den Weg für Google Stadia, GeForce Now, Amazon Luna und Microsofts xCloud ebnen, um wirklich in den mobilen Markt einzudringen.

Während 4G-Verbindungen ein passables Erlebnis ermöglichen, wird erwartet, dass der Unterschied mit 5G dank der viel geringeren Latenz (schätzungsweise zwischen 8 und 12 Millisekunden) erheblich sein wird. Allerdings dürfte es noch einige Jahre dauern, bis der 5G-Ausbau ausreichend weit fortgeschritten ist.

Was haltet ihr von Yoshidas Prognose? Wird 5G den Vormarsch von Cloud-Diensten signifikant beschleunigen?

