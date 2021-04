PS5 & Co: Sony arbeitet an „einzigartiger Cloud-Strategie“

Wie PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan in einem aktuellen Interview verlauten ließ, arbeitet Sony Interactive Entertainment derzeit an einer "einzigartigen Cloud-Strategie". Auch über den klassischen Konsolen-Zyklus verlor Ryan ein paar Worte.

Cloud-Gaming wird die klassischen Konsolen laut Experten vorerst nicht ersetzen.

Im Interview mit dem japanischen Wirtschaftsmagazin Nikkei sprach Jim Ryan, das Oberhaupt der PlayStation-Sparte, über die Zukunft der Videospiel-Industrie. Dabei ging es unter anderem um das Thema Cloud-Gaming.

Ohne näher ins Detail zu gehen, wies Ryan darauf hin, dass Sony Interactive Entertainment derzeit an einer „einzigartigen Cloud-Strategie“ arbeitet, die es in dieser Form ausschließlich auf den PlayStation-Plattformen geben soll. Um diese in die Tat umzusetzen, greift Sony Interactive Entertainment im Rahmen einer entsprechenden Partnerschaft auf eine Zusammenarbeit mit Microsoft und die Azure-Daten-Center der Redmonder zurück.

Sony befindet sich in Gesprächen mit Microsoft

„Wir führen immer noch Gespräche mit Microsoft und tauschen Ideen aus“, so Ryan. „Wir sprechen immer noch mit ihnen über den Austausch von Ideen, und es gibt einige sehr interessante Dinge. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, werden wir unsere Cloud-Strategie bekannt geben. Wir könnten die Cloud möglicherweise für unsere technische Infrastruktur verwenden, aber das Cloud-Spielerlebnis, das wir anbieten, wird einzigartig und nur auf PlayStation verfügbar sein.“

Zum Thema: PlayStation 4: Man ist der Community eine weitere Unterstützung schuldig, so Jim Ryan

Zur Frage, ob sich Cloud-Gaming auf die klassischen Konsolen-Zyklen auswirken könnten, äußerte sich Ryan wie folgt: „Es ist derzeit schwer, diese Frage zu beantworten. Aber die Geschichte zeigt, dass der Umsatz im dritten oder vierten Jahr seinen Höhepunkt erreicht hat. Am Ende des Zyklus kann die Cloud eine Rolle spielen. Ich sehe die Zukunft optimistischer als noch vor einem Jahr.“

„Wir haben gerade die PS5 veröffentlicht. An diesem Punkt ist es an der Zeit zu erfahren, in wie weit die Menschen es genießen. Dann nehmen wir uns Zeit, um über die Zukunft von PlayStation nachzudenken“, heißt es abschließend.

Quelle: PSU

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu PS5