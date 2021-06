Horizon Forbidden West: Befindet sich in der „finalen Entwicklungsphase“

Wie in dieser Woche eingeräumt wurde, ist noch unklar, ob "Horizon: Forbidden West" in der Tat wie geplant in diesem Weihnachtsgeschäft veröffentlicht werden kann. Mut macht die Tatsache, dass sich der Nachfolger laut Guerrilla Games in der finalen Entwicklungsphase befindet.

"Horizon: Forbidden West" erscheint für die PS4 und die PS5.

In dieser Woche bedachteb uns Sony Interactive Entertainment und die Entwickler von Guerrilla Games mit diversen neuen Details zum ambitionierten Action-Rollenspiel „Horizon: Forbidden West“.

Unter anderem wurde darauf hingewiesen, dass die Spielwelt etwas größer ausfallen wird, als es noch in „Horizon: Zero Dawn“ der Fall war. Hinzukommen unterschiedliche Klimazonen und die neue Free-Climbing-Mechanik. Unklarheit herrscht leider noch bezüglich des Releasezeitraums. Zwar peilt Guerrilla Games laut Hermen Hulst, dem Leiter der PlayStation Studios, einen Release in diesem Winter an, ob es in der Tat dazu kommen wird, bleibe aufgrund der COVID-19-bedingten Verzögerungen jedoch abzuwarten.

Entwickler arbeiten am finalen Feinschliff

Mut machen könnte die Aussage von Guerrilla Games‘ Mathijs de Jonge, der als Game-Director an „Horizon: Forbidden West“ arbeitet und in einem aktuellen Statement darauf hinwies, dass sich der Nachfolger in der finalen Entwicklungsphase befindet. Aktuell ist das Studio laut de Jonge mit dem letzten Feinschliff sowie der Behebung von Bugs beschäftigt.

„Wir haben gerade unseren Beta-Meilenstein erfolgreich abgeschlossen, der schon ziemlich weit fortgeschritten ist“, führte de Jonge aus. „Wir befinden uns jetzt in der Endphase der Entwicklung. Also polieren wir das Spiel auf und beheben Fehler.“

Zum Thema: Horizon Forbidden West: Diesjähriger Release ist noch nicht in Stein gemeißelt

„Wir schließen auch bestimmte Aspekte des Spiels ab, wie zum Beispiel einige der Maschinen, die hinter dem Zeitplan zurückgeblieben sind. Einfach weil es enorm viel Zeit kostet, diese zu entwerfen. Wir arbeiten auch an den letzten Zwischensequenzen“, heißt es weiter. „Wir packen es also wirklich an. Es gibt noch viel zu tun mit einem Spiel dieser Größe und Größenordnung, aber wir befinden uns in der Endphase.“

„Horizon: Forbidden West“ befindet sich für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 in Entwicklung. Auch wenn die Umsetzung für Sonys Konsole der neuen Generation exklusive Features wie verbesserte Rendering-Techniken oder einen Performance-Modus mit 60FPS spendiert bekommt, soll der Nachfolger laut Guerrilla Games auch auf der PlayStation 4 eine „fantastische Erfahrung“ bieten.

Quelle: Hardware Zone

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Horizon: Forbidden West