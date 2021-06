Horizon Forbidden West: Gelände- und Klimatypen, Klettern, Workbenches, Soundtrack und weitere Details

"Horizon Forbidden West" erscheint für PS5 und PS4.

Guerrilla Games zeigte in der vergangenen Woche reichlich Gameplay aus „Horizon Forbidden West“ und enthüllte dabei einige der neuen Moves der Protagonistin Aloy, darunter die Fähigkeit, einen Enterhaken, einen Schildgleiter und eine Tauchmaske für Unterwasserabschnitte zu benutzen.

Noch mehr Ausrüstung für die Erkundung

In einem später mit Game Informer (via VGC) geführten Interview betonte der Entwickler Guerrilla ergänzend, dass es noch mehr Traversal-Ausrüstung gibt, die enthüllt werden muss. Auch die Freeclimbing-Fähigkeiten der Heldin wurden nochmals thematisiert.

„Es gibt noch mehr als das und es gibt auch das freie Klettern, das wir in Forbidden West einführen“, so der Game Director Mathijs de Jonge. „Im Vergleich zum Vorgängerspiel kann man jetzt völlig frei überall auf irgendwelche Felsen, Berge oder Klippen klettern. Also haben wir die Welt wirklich geöffnet und sie einladender zum Erkunden gemacht.“

In einem IGN-Interview ergänzte de Jonge, dass das freie Klettern innerhalb von Siedlungen etwas eingeschränkt ist. „Dort gibt es mehr handgesteuertes, kontrolliertes Erkunden. Aber außerhalb der Siedlungen, in der offenen Welt, kann man überall klettern.“

Verschiedene Biome

Während die Umgebung in San Francisco, die letzte Woche gezeigt wurde, tropischer Natur ist, deutete der Narrative Director Benjamin McCaw an, dass die Spieler in der Fortsetzung zahlreiche Biome erkunden dürfen, darunter auch eines, das Fans der Erweiterung „The Frozen Wilds“ gefallen könnte.

„Wir können nicht ins Detail gehen und nur sagen, dass man in San Francisco diese Art von warmem, fast tropischem Klima hat. Und es gibt einen Teil der Karte, der dem gewidmet ist. Aber das ist nur einer von vielen, vielen Geländetypen und Klimatypen, die man im Spiel sehen wird“, so seine Worte gegenüber Game Informer. „Wenn ihr also The Frozen Wilds mögt, gibt es einige ziemlich kalte Orte, die ihr besuchen könnt. Und es wird auch einige Überraschungen geben.“

Die Karte von „Horizon Forbidden West“ soll etwas größer als im Vorgänger ausfallen, während laut Hersteller gleichzeitig auf eine hohe Dichte geachtet wurde. Auf der gesamten Karte soll es für die Spieler eine Menge zu tun geben. Und zugunsten der Spannung wurden kleine Mikro-Geschichten integriert.

Überarbeiteter Skill-Tree und Combos

Der Skill-Tree wurde wiederum komplett überarbeitet, während es zu einer Erweiterung der Nahkampfwaffen und Nahkampfsysteme kam. „Horizon Forbidden West“ bietet laut Hersteller verschiedene Combos, die man durch den Skill-Tree erwerben kann.

Auch das Workbench-Feature wurde in den Interviews thematisiert. Im Spielverlauf müsst ihr hinausgehen und Ressourcen aus der Natur (Tiere, Pflanzen oder Maschinen) sammeln und sie zu den Werkbänken in den Siedlungen zurückbringen, um Waffen und Outfits zu verbessern. „Es ist viel aufwändiger als das, was wir vorher hatten“, so das abschließende Statement.

Mehr zu Horizon Forbidden West:

Auf dem PlayStation Blog wurden zudem zahlreiche Informationen zum Soundtrack von „Horizon Forbidden West“ enthüllt. Falls ihr euch nicht durch den langen Text wühlen wollt, könnt ihr euch zumindest das folgende Video anschauen:

