Final Fantasy 7 Remake Intergrade: Größe des PS5-Titels bekannt

Ab dem 10. Juni 2021 könnt ihr loslegen.

Wie viele der Spiele der PS4-Generation kam „Final Fantasy 7 Remake“ auf eine Größe von rund 100 GB, wobei das reine Spiel anfangs bei etwa 85 GB lag. Einer der Gründe, warum das RPG so viel Speicherplatz beansprucht, ist der, dass Square Enix für jeden Teil von Midgar eigene Assets in den Titel brachte.

PS5-Version ähnlich groß

Mit dem bevorstehenden Release von „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ stellt sich erneut die Frage nach der Größe des Spiels. Und es scheint, dass diese in etwa gleich bleibt.

Wieberichtet, kommt „Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ in den USA auf eine Größe von rund 86 GB. In den asiatischen Regionen sind es knapp unter 78 GB. Für die europäische Version liegt noch keine Angabe vor. Letztendlich scheint die Kraken-Technologie dabei behilflich zu sein, den Speicherplatzbedarf nicht weiter ausufern zu lassen.

Unklar ist, ob der „Yuffie“-DLC bereits in der GB-Zahl enthalten ist. Der Disk-Fassung des Spiels liegt er als Download-Code bei. Spieler, die von der PS4-Version auf die PS5-Fassung von „Final Fantasy 7 Remake“ aufrüsten, können den DLC käuflich erwerben, während das Upgrade grundsätzlich kostenlos angeboten wird.

Die Spielstände werden beim Upgrade wahlweise übernommen. Ladet dazu das neuste Update von „Final Fantasy 7 Remake“ herunter und folgt der Anleitung, die ihr hier verlinkt vorfindet.

„Final Fantasy 7 Remake Intergrade“ nähert sich der Veröffentlichung. Das am 10. Juni 2021 erscheinende Paket enthält „Final Fantasy 7 Remake“ in einer verbesserten Version für die PS5 sowie neue Inhalte in Form einer Spin-Off-Episode mit einem neuen spielbaren Charakter. Damit kommt Yuffie Kisaragi in das Spiel.

