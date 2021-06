Story of Seasons – Friends of Mineral Town: Mit einem Trailer für die PS4 bestätigt

Wie bekannt gegeben wurde, erscheint "Story of Seasons: Friends of Mineral Town" in diesem Jahr auch für die PlayStation 4. Ein passender Trailer rundet die Ankündigung ab.

"Story of Seasons: Friends of Mineral Town" erscheint auch für die PS4.

Nachdem „Story of Seasons: Friends of Mineral Town“ bisher nur für den PC sowie Nintendos Switch veröffentlicht wurde, kündigten XSeed Games und die Entwickler von Marvelous nun weitere Umsetzungen an.

Wie es in einer aktuellen Ankündigung heißt, wird „Story of Seasons: Friends of Mineral Town“ im Herbst dieses Jahres zudem für die PlayStation 4 und die Xbox One veröffentlicht. Einen konkreten Termin nannten die Verantwortlichen zwar nicht, ließen im Zuge der offiziellen Ankündigung aber zumindest einen passenden Trailer springen, den wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.

Eine Farming- und Lebens-Simulation für die ganze Familie

Genau wie auf dem PC und der Switch wird „Story of Seasons: Friends of Mineral Town“ auch auf der PS4 und der Xbox One eine Farming- und Lebens-Simulation bieten, die sich an Spieler allen Alters richtet. Versprochen wird eine stimmige Spielwelt in Form von „Mineralstadt“, wo die nächste Generation an Farmern auf die Spieler wartet.

„Im der Farm ihres Großvaters neues Leben einzuhauchen und sich den Lebensunterhalt zu verdienen, machen sich Spieler die Kräfte der Natur zunutze, hegen ihre Pflanzen und ziehen Nutztiere groß. Mit mehr als 20 verschiedenen Nutzpflanzen, einer Vielzahl an Tieren – von Alpakas bis hin zu Angorakaninchen –, wechselnden Jahreszeiten und neuen Fertigkeiten gleicht kein Tag dem anderen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Damit die soziale Komponente nicht zu kurz kommt, stehen natürlich auch abwechslunsgreiche Events und Interaktionen mit den Bewohnern von Mineralstadt auf dem Programm.

