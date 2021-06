Bandai Namco: E3-Showcase heute im Livestream

Bandai Namco hat unter anderem "Elden Ring" in der Pipeline.

Den Abschluss der E3 bildet – abgesehen von der Preisverleihung – der Livestream von Bandai Namco. Allerdings müsst ihr wie schon beim Showcase von Capcom eine kleine Nachtschicht einlegen, sofern ihr die Veranstaltung live verfolgen möchtet.

Bandai Namco-Show im Livestream

Diejenigen, die den Bandai Namco E3 2021 Showcase nicht nur in der Wiederholung anschauen möchten, müssen den Livestream in der heutigen Nacht um 23:25 Uhr starten. Möglich ist das über den folgenden Player sowie auf Twitch:



Nicht vollumfänglich ist bekannt, was Bandai Namco im Zuge des Showcase zeigen wird, da die große „Elden Ring“-Enthüllung schon im Rahmen des Summer Game Fest in der vergangenen Woche erfolgte.

Mit „Tales of Arise“ und „The Dark Pictures Anthology: House of Ashes“ hat Bandai Namco allerdings zwei weitere heiße Eisen im Feuer. Zudem könnt ihr die eine oder andere Überraschung erwarten.

Nach der Bandai Namco-Show folgen nur noch kleinere Streams wie das Event von Yooreka Studio und der Play For All Showcase 2021, die um 0:20 Uhr und 0:35 Uhr starten. Das Finale bildet um 01:45 Uhr die E3 2021 Award Show.

Mit dem Gaming-Sommer geht es schon am 16. Juni 2021 weiter. An diesem Tag werden ein neuer Xbox Games Showcase und das Steam Next Fest ausgestrahlt. EA Play Live ist für den 22. Juli 2021 geplant. Und im August wird die Gamescom 2021 veranstaltet. Irgendwo in der Mitte könnte ein großer PlayStation-Showcase auf euch warten. Gestern gab es entsprechende Gerüchte.

