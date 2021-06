Project Zero – Priesterin des schwarzen Wassers: Mit einem Trailer für PS4 & PS5 bestätigt

Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, wird der Horror-Titel "Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers" in diesem Jahr den Weg auf die PlayStation-Konsolen finden. Hierbei haben wir es mit einer Umsetzung des damaligen Wii U-Exklusiv-Titels aus dem Jahr 2014 zu tun.

Mit dieser Ankündigung dürften sicherlich nur die wenigsten gerechnet haben. Wie Koei Tecmo Games bekannt gab, wird der seinerzeit Wii U-exklusive Horror-Titel „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ neu aufgelegt.

Die Neuauflage wird unter anderem für die PlayStation 4 sowie die PlayStation 5 veröffentlicht und wird laut offiziellen Angaben mit einer verbesserten Grafik und einem angepassten Gameplay daherkommen. Da die Steuerung seinerzeit auf das Wii U-Gamepad zugeschnitten war, wird diese für den Re-Release auf den weiteren Plattformen ebenfalls komplett überarbeitet. Ebenfalls versprochen werden neue Outfits und ein Foto-Modus.

Die schaurige Geschichte des Berg Hikami

In den Mittelpunkt der Geschichte von „Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ rücken der Berg Hikami sowie die Geschichte dreier unterschiedlicher Hauptcharaktere. Ebenfalls mit von der Partie ist die „Camera Obscura“ genannte Kamera, mit der die unfreiwilligen Helden in die Lage versetzt werden, Geister zu erkennen und abzuwehren.

„Yuri, Miu und Ren sind drei Seelen, denen ein erbarmungsloses Schicksal blüht. Sie werden vom geheimnisvollen Mount Hikami angezogen, wo eine finstere Macht haust, und stehen vor einer schrecklichen Gewissheit, der niemand entkommen kann. Da die Handlungen aller drei Charaktere miteinander verflochten sind, kannst du verlassene Wohnungen, gewundene Waldwege und unheimliche Schreine erkunden. Dabei ist die Angst dein ständiger Begleiter, und die Schatten folgen dir auf Schritt und Tritt …“, hieß es zur Geschichte seinerzeit weiter.

„Project Zero: Priesterin des schwarzen Wassers“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Switch erscheinen. Anbei der Trailer zur offiziellen Ankündigung der Neuveröffentlichung.

