Dungeons & Dragons Dark Alliance: Der stimmige Launch-Trailer zum Action-Rollenspiel

In dieser Woche wird das düstere Action-Rollenspiel "Dungeons & Dragons: Dark Alliance" für die Konsolen und den PC veröffentlicht. Zur Einstimmung auf den nahenden Release darf der obligatorische Launch-Trailer natürlich nicht fehlen.

"Dungeons & Dragons: Dark Alliance" erscheint in dieser Woche.

In dieser Woche erscheint mit „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ ein neues Action-Rollenspiel, das euch in die Fantasy-Welt von „Dungeons & Dragons“ verfrachtet.

Passend zum nahenden Release am morgigen Dienstag stellten Wizards of the Coast und die Entwickler von Tuque Games den offiziellen Launch-Trailer zum Fantasy-Abenteuer bereit. Dieser geht etwas näher auf die Geschichte sowie die Spielwelt von „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ ein und soll Lust auf mehr machen.

Kooperative Gefechte im Dungeons & Dragons-Universum

„Dark Alliance“ erweckt die Welt von „Dungeons & Dragons“ laut Entwicklerangaben „in einem explosiven Action-RPG voller Echtzeitkämpfe und dynamischem Koop zum Leben“. Somit liegt es an euch, ob ihr euch den zahlreichen Gefahren alleine oder zusammen mit Freunden stellt. Mit erfolgreich abgeschlossenen Missionen sammelt ihr Loot und verbessert kontinuierlich euren Charakter.

Zum Thema: Dungeons & Dragons Dark Alliance: Auf der PS5 mit 4K & 60FPS

„Wähle deinen Helden und schließe dich mit bis zu drei Freunden zusammen, um gegen legendäre Monster zu kämpfen. Erforsche die eisige Welt von Icewind Dale, während du schier unaufhaltsame Bosse besiegst, mächtige Ausrüstung erspielst und neue Fähigkeiten freischaltest, um dich noch grösseren Herausforderungen zu stellen“, so die offizielle Beschreibung weiter.

Allzu viel solltet ihr von „Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ spielerisch aber wohl nicht erwarten. So wurden heute die ersten Reviews veröffentlicht, denen sich entnehmen lässt, dass das Rollenspiel leider mit diversen Schwächen zu kämpfen hat. Die PC-Version bringt es zum aktuellen Zeitpunkt beispielsweise auf einen Wertungsschnitt von gerade einmal 59 Prozent.

„Dungeons & Dragons: Dark Alliance“ erscheint für den PC, die Xbox One, die Xbox Series X/S, die PlayStation 4 und die PlayStation 5.

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Dungeons & Dragons: Dark Alliance