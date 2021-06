PS Plus Juli 2021: Enthüllung der Spiele steht bevor – Gerücht zum Lineup

In der kommenden Woche werden die PS Plus-Games für Juli 2021 enthüllt. Während es noch keine bestätigten Informationen zum neuen Lineup gibt, macht ein recht wackeliges Gerücht die Runde.

Ist "Plague Tale Innocence" im neuen Monat dabei?

Der Monat nähert sich dem Ende. Und Millionen PS Plus-Kunden warten gespannt auf die Enthüllung der PS Plus-Games für Juli 2021. Viel Geduld muss nicht mehr aufgebracht werden, denn schon in der kommenden Woche werden die „Gratis-Games“ offiziell angekündigt.

In der Regel erfolgt die Freischaltung der neuen PS Plus-Games am ersten Dienstag eines Monats. Die Enthüllung erfolgt am Mittwoch der Vorwoche. Nur selten weicht Sony von diesem Plan ab. Für Juli ergeben sich damit die folgenden zu erwartenden Termine:

Enthüllung der PS Plus-Games: Mittwoch, 30. Juni 2021 gegen 17:30 Uhr

Freischaltung der Spiele: Dienstag, 6. Juli 2021 zwischen 11 und 12 Uhr

Im Anschluss stehen die PS Plus-Spiele für Juli 2021 bis zum erneuten Austausch zur Verfügung. Das wäre am 3. August 2021.

Wackeliges Gerücht zum PS Plus-Lineup für Juli

In den vergangenen Wochen waren die Enthüllungen der neuen PS Plus-Spiele oft keine große Überraschung, da es im Vorfeld zu einem Leak kam. Auch am Wochenende tauchte ein solches Gerücht auf.

Auf Twitter wurde ein recht unscharfes Bild verbreitet, das drei Spiele mit einem Verweis auf das PS Plus-Lineup für Juli zeigt. Von Sony stammt die Grafik nicht. Dafür sprechen einige Indizien, darunter der Verweis auf „Wreckfest“ im Kleingedruckten. Dennoch ist es gut möglich, dass jene Spiele in der kommenden Woche tatsächlich bestätigt werden.

Zu sehen sind auf der Grafik die Spiele „Plague Tale Innocence“, zu dem es bereits einschlägige PS Plus-Gerüchte gab, „Uncharted Lost Legacy“ und „WRC 9“. Wie erwähnt: Diese Angaben sind mit äußerster Vorsicht zu genießen und könnten sich als Ente entpuppen.

PS Plus-Spiele für Juni 2021 weiterhin verfügbar

Falls ihr die PS Plus-Spiele für Juni noch nicht in euren Besitz gebracht habt, ist es längst nicht zu spät. Bis Anfang Juli habt ihr die Gelegenheit dazu. Bei den „Gratis-Games“ des laufenden Monats handelt es sich um „Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown“, „Star Wars Squadrons“ und „Operation Tango“. Was diese Spiele zu bieten haben, lest ihr hier.

PlayStation Plus könnt ihr für rund 60 Euro pro Jahr abonnieren. Die Mitgliedschaft bietet einige Vorteile. Dazu gehören die monatlichen „Gratis Games“ und der Zugriff auf die Online-Modi von Spielen auf PS4 und PS5. Weitere Features einer Mitgliedschaft sind der Cloud-Speicher, regelmäßige Rabatte sowie spezielle Aktionen wie Betas und Demos.

