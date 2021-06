Far Cry 7: „Radikal andere Richtung“ soll eingeschlagen werden

"Far Cry 6" lässt bis Oktober auf sich warten.

„Far Cry“ zählt zu den wichtigsten Marken von Ubisoft. Und die vergangenen Spiele zeigten durchaus, dass das Unternehmen bestrebt ist, unterschiedliche Richtungen einzuschlagen, auch wenn sich die Spielerfahrungen am Ende sehr ähneln.

Und während es noch Jahre dauern dürfte, bis das nächste Spiel nach dem bereits enthüllten „Far Cry 6“ angekündigt wird, könnte dieser Teil ganz anders als gewohnt ausfallen.

Jason Schreier hat etwas gehört

In einer neuen Episode des Triple Click-Podcasts sprach der Videospieljournalist Jason Schreier über die „Far Cry“-Reihe. Dabei wurde nicht zuletzt der Auftritt von „Far Cry 6“ auf der E3 2021 thematisiert.

Schreier erklärte im weiteren Verlauf, dass er etwas darüber gehört habe, wohin Ubisoft die Dinge zukünftig bringen möchte. Gleichzeitig merkte er an, dass das nächste Spiel der Reihe viel einzigartiger ausfallen könnte.

„Von dem, was ich gehört habe, wenn ich mich richtig erinnere, zielen sie darauf ab, nach [Far Cry 6] eine radikal andere Richtung für Far Cry einzuschlagen“, so Schreier. Weitere Details nannte er nicht. Allerdings deuten seine Worte an, dass die Reihe mindestens eine ordentliche Auffrischung erhält.

Auch wenn die jüngsten Spiele der „Far Cry“-Reihe hier und da für Abwechslung sorgten, vor allem beim Setting, ist der Kern doch recht ähnlich. Bei „Assassin’s Creed“, einem anderen Ubisoft-Spiel mit vergleichbaren Eigenheiten, kam es bereits zu einer Konzeptänderung – hin zu einer offenen Spielwelt mit RPG-Elementen. Ähnliches könnte Ubisoft im Fall von „Far Cry 7“ vorschweben.

Zunächst muss „Far Cry 6“ auf den Markt gebracht werden. Der Shooter erscheint im Oktober dieses Jahres für Konsolen und PC.

Die neusten Meldungen zu Far Cry 6:

Wird alles ganz anderes? Ubisoft sorgte im vergangenen Mai für Verwirrungen. So deutete das Unternehmen in einem Interview zunächst an, dass der Output an AAA-Veröffentlichungen reduziert werden soll. Vielmehr werde sich das Unternehmen auf hochwertige Free-to-Play-Projekte konzentrieren. Später wurde diese Aussage ins rechte Licht gerückt.

