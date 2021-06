Far Cry 6: Eine Zusammenarbeit von zwölf unterschiedlichen Ubisoft-Studios

Mit "Far Cry 6" geht die beliebte Shooter-Serie aus dem Hause Ubisoft im Oktober dieses Jahres in die nächste Runde. Wie nun bestätigt wurde, haben wir es bei "Far Cry 6" mit einem Titel zu tun, der aus einer Zusammenarbeit von gleich zwölf Ubisoft-Studios hervorgehen wird.

"Far Cry 6" erscheint im Oktober 2021.

Mit „Far Cry 6“ befindet sich aktuell der nächste Ableger der langlebigen Shooter-Serie in Entwicklung und ist für eine Veröffentlichung im Herbst dieses Jahres vorgesehen.

Wie Audio-Director Eduardo Vaisman im Rahmen eines aktuellen Tweets bestätigte, haben wir es bei „Far Cry 6“ mit einem ambitionierten Shooter zu tun, der aus einer Zusammenarbeit von zwölf Ubisoft-Studios hervorgeht. Für die Entwicklung hauptsächlich verantwortlich sind die Entwickler von Ubisoft Toronto.

Auch diese Studios sind involviert

Unterstützt wird Ubisoft Toronto von Ubisoft Montreal, das zur Zeit an „Rainbow Six Extraction“ arbeitet, Ubisoft Shanghai („Skull and Bones“) sowie Ubisoft Pune („Prince of Persia: The Sands of Time Remaster“). Auch involviert sind die Ubisoft-Studios in Berlin, Kiew, Quebec, Odesa, Winnipeg, Montpellier und Bukarest sowie Ubisofts Niederlassung auf den Philippinen.

Zum Thema: Far Cry 6: Entwickler über Third-Person-Perspektive und Überraschungen für das Endgame

„Far Cry 6“ wird am 7. Oktober 2021 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Google Stadia veröffentlicht. Euch verschlägt es auf die Insel Yara, auf der die Zeit offenbar stehengeblieben ist.

Der Diktator Antón Castillo will seiner Nation um jeden Preis zu altem Glanz verhelfen – und zwar gemeinsam mit seinem Sohn Diego, der irgendwann in seine blutigen Fußstapfen treten soll. Ihre erbarmungslose Zwangsherrschaft führt zu einer Revolution, die die Insel erschüttert.

When we say #FarCry6 is a global collaboration, we mean it 😊 pic.twitter.com/sSPFSugYBA — Eduardo Vaisman #Masked&Vaxxed (@EdVaisman) June 23, 2021

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6