Observer System Redux: Disk-Fassung und PS4-Version angekündigt – Termin-Update

Auch eine PS4-Version wird es geben.

Update: Die Veröffentlichung wurde nochmals verschoben. Erst am 23. Juli 2021 werden die Disk-Fassung und die digitale Last-Gen-Version auf den Markt gebracht.

We’re sorry to announce that the physical release of #ObserverSystemRedux, along with the digital launch of the #PS4 & #XboxOne ver. , will be delayed due to some unexpected challenges. We know that you’re eagerly awaiting the release but please bear with us for a few days more! pic.twitter.com/oOfA6oJsNx

— Observer SR (@ObserverRedux) July 1, 2021