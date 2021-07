PlayStation Now: Diverse Kracher warten – Das Line-Up für Juli 2021 bestätigt

PlayStation Now lockt in diesem Monat mit diversen Highlights.

Vor wenigen Tagen tauchte auf Facebook eine Promo-Grafik auf, auf der das PlayStation Now-Line-Up für den Monat Juli 2021 zu sehen war.

Nachdem zunächst in den Sternen stand, ob wir es hier mit einem simplen Fake oder nicht doch einem zutreffenden Leak zu tun haben, wurden die auf der Grafik zu sehenden Spiele nun offiziell bestätigt. Zu den Highlights in diesem Monat gehört sicherlich das 2018 exklusiv für die PlayStation 4 veröffentlichte „God of War“, das in der Vergangenheit bereits Bestandteil des PlayStation Now-Angebots war und nun zurückkehrt.

Western-Abenteuer, japanische Action-Kost und mehr

Bis zum 1. November 2021 hält zudem das von Rockstar Games entwickelte Western-Open-World-Abenteuer „Red Dead Redemption 2“ Einzug, in dem ihr der Geschichte des Protagonisten Arthur Morgan folgt. Wer hingegen auf der Suche nach japanischer Action-Kost sein sollte, kommt in diesem Monat beim Action-Rollenspiel „Nioh 2“ sowie dem Detektiv-Abenteuer „Judgment“ auf seine Kosten.

Unterhaltsamen Multiplayer-Spaß hingegen versprechen „Team Sonic Racing“ und „Moving Out“. Die neuen Titel können ab dem morgigen Dienstag, den 6. Juli 2021 bezogen werden. Bei PlayStation Now handelt es sich um einen Abo-Dienst, der es euch ermöglicht, zahlreiche Spiele herunterzuladen oder via Streaming zu spielen.

Während ein Monats-Abo zum Preis von 9,99 Euro erhältlich ist, kann das Jahres-Abo von PlayStation Now für 59,99 Euro erworben werden.

