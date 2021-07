PSN Store Deals: Hunderte Angebote für PS5 und PS4

Im PlayStation Store wurde der nächste Sale gestartet. Diesmal ging es den Standardpreisen von Hunderten Spielen an den Kragen.

Auch mehrere "Resident Evil"-Spiele sind mal wieder im Sale.

Sony hat am heutigen Mittwoch im PlayStation Store einen neuen Sale gestartet. Mit dabei sind einmal mehr die üblichen Kandidaten, die regelmäßig vertreten sind, darunter verschiedene Teile der „Metro“-Reihe. Insgesamt wurden fast 1000 Produkte im Preis reduziert. Nachfolgend einige Preisbeispiele.

bekommt ihr momentan für 2,99 statt 19,99 Euro, was rechnerisch einem Rabatt von 85 Prozent entspricht. Es ist der bisherige Bestpreis im PSN, nachdem in den vorherigen Sales in der Regel 3,99 Euro fällig wurden. Für 2,99 Euro im Angebot ist ebenfalls. Für 4,49 Euro bekommt ihr

Auch „The Last of Us Remastered“ ist mal wieder im Sale. 9,99 statt 19,99 Euro müsst ihr beim Kauf im PlayStation Store aktuell bezahlen. Der gleiche Preis gilt für „God of War 3 Remastered“, das ebenfalls mit einem 50 Prozent-Rabatt versehen wurde. „The Last of Us: Left Behind“ bekommt ihr wiederum für 4,99 statt 9,99 Euro. Die „Uncharted: The Nathan Drake Collection“ kostet 9,99 statt 19,99 Euro. PS Plus-User zahlen sogar nur 7,99 Euro.

Jede Menge Resident Evil

Schon etliche Male im Sale vertreten war „Resident Evil 0“. Auch diesmal wurde der Preis von 19,99 auf 4,99 Euro gesenkt. „Resident Evil 5“ bekommt ihr für 7,99 statt 19,99 Euro. Der gleiche Preis gilt für „Resident Evil 6“ und „Resident Evil 4“. Für 9,99 Euro könnt ihr „Resident Evil 7“ kaufen. Im Fall von „Resident Evil Code: Veronica X“ sind es 5,99 Euro. 7,99 Euro zahlt ihr für „Resident Evil Revelations“, 19,79 Euro für „Resident Evil 3“.

„Grow Home“ wechselt für 3,99 statt 7,99 Euro den Besitzer. In vorangegangenen Sales wurde dieser Preis oft unterboten. „Blood Bowl 2“ ist für 3,99 statt 19,99 Euro im Angebot. Im Fall der „The Witcher 3: Wild Hunt – Game of the Year Edition“ sind es 9,99 Euro. „Rise of The Tomb Raider: 20-Jähriges Jubiläum“ kostet im Zuge des neusten Sales 5,99 Euro. Und „PlayStation VR Worlds“ bekommt ihr für 11,99 Euro.

Weitere Angebote in der Übersicht:

Der aktuelle Sale im PlayStation Store umfasst viele weitere Deals. Im Laufe des Tages sollte die entsprechende Übersicht in der Angebote-Kategorie im PlayStation Store auftauchen. Eine vorläufige Übersicht bietet psprices.com.

Auch die PS Plus-Spiele für Juli wurden inzwischen im PlayStation Store freigeschaltet. Um welche es sich handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung. Die neusten PS Now-Games werden in dieser Meldung thematisiert.

