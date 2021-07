Gran Turismo Sport: Update 1.66 mit Toyota GR 86 ’21 zum Download – Changelog

Der Toyota GR 86 '21 ist der jüngste Neuzugang.

Besitzer von „Gran Turismo Sport“ können sich nach der Aktualisierung des Rennspiels auf die Version 1.66 in ein neues Fahrzeug setzen und die Strecken unsicher machen. Dabei handelt es sich um den Toyota GR 86 ’21, der zusammen mit einigen Verbesserungen und Fehlerbehebungen in das Spiel gebracht wurde. Nachfolgend der recht überschaubare Changelog.

Gran Turismo Sport Update 1.66

Hauptfeatures

Fahrzeuge: Das folgende neue Auto wurde hinzugefügt: Toyota GR 86 ’21

Das folgende neue Auto wurde hinzugefügt: Lobby/Sport-Modus: Es wurde ein Problem behoben, bei dem im Training je nach den Renneinstellungen für den Reifenverschleiß unterschiedliche Reifentemperaturen auftraten.

Andere Verbesserungen und Anpassungen

Verschiedene andere Probleme wurden behoben.

Nachfolgend ein Video zum neuen Fahrzeug:

Viele Updates dieser Art werden nicht mehr folgen. Seit längerer Zeit arbeitet Polyphony Digital am Nachfolger „Gran Turismo 7“. Was sich an dieser Front tut, erfahrt ihr in unserer „GT7“-Übersicht.

Hinweis zum Rennplan

Außerdem wurden die Renndetails für die folgende Runden der FIA Gran Turismo Championships Series 2021 und des Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021 bestätigt:

Nations Cup 2021 – Saison 2 – Runde 1: Samstag, 10. Juli 2021

Fahrzeugtyp: Toyota GR 86 ‘21

Fahrzeug: Auto aus Garage

Strecke: Autopolis International Racing Course

Qualifying-Dauer: 5 Minuten

Rennlänge: 10 Runden

Starttyp: Starterfeld (Fehlstartprüfung)

Verfügbare Reifen: Sport Hart

Erforderlicher Reifentyp: Keiner

Treibstoffverbrauch im Qualifying: Keiner

Reifenverschleiß im Qualifying: 8x

Treibstoffverbrauch im Finale: 2x

Reifenverschleiß im Finale: 8x

BoP (Leistungsbalance): Deaktiviert

Tuning: Festgelegt

Toyota Gazoo Racing GT Cup 2021 – Runde 7: Sonntag, 22. August 2021

Fahrzeugtyp: Toyota GR 86 ‘21

Fahrzeug: Auto aus Garage

Strecke: Mount Panorama Motor Racing Circuit

Qualifying-Dauer: 5 Minuten

Rennlänge: 9 Runden

Starttyp: Starterfeld (Fehlstartprüfung)

Verfügbare Reifen: Sport Hart/Mittel/Weich

Erforderlicher Reifentyp: Sport Hart

Treibstoffverbrauch im Qualifying: Keiner

Reifenverschleiß im Qualifying: 15x

Treibstoffverbrauch im Finale: 4x

Reifenverschleiß im Finale: 15x

BoP (Leistungsbalance): Deaktiviert

Tuning: Festgelegt

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Gran Turismo Sport