Samurai Warriors 5: Koei Tecmo kündigt Demo zum Actionspiel an

Mit "Samurai Warriors 5" steht bereits ein neues historisch angehauchtes Actionspiel in den Startlöchern. Falls ihr vor dem Release in das Game hineinschnuppern möchtet, könnt ihr das nächste Woche mithilfe einer Demo-Version tun.

"Samurai Warriors 5" erscheint unter anderem für die PS4.

In genau zwei Wochen stürmt mit „Samurai Warriors 5“ der neueste Ableger der bekannten Actionspielreihe in den Handel. Falls ihr euch noch unschlüssig sein solltet, ob ihr euch das Spiel wirklich holen sollt, dürfte euch die Ankündigung einer Demo zum Game freuen, die heute von Koei Tecmo über Twitter bestätigt wurde.

Samurai Warriors 5: Demo-Speicherstand in fertiges Spiel übertragbar

Erscheinen wird die Anspielversion am 20. Juli 2021 für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC. Die Demo wird zwei Missionen der Story-Kampagne des Hauptcharakters Oda Nobunaga umfassen und euch die Möglichkeit bieten, mit insgesamt fünf spielbaren Figuren in den Kampf zu ziehen. Hierbei handelt es sich um:

Oda Nobunaga

Hashiba Hideyoshi

Nō

Tokugawa Ieyasu

Maeda Toshiie

Jeder der Charaktere besitzt verschiedene Waffen, die ihr in den Schlachten gegen eure zahlreichen Gegner nach Belieben austesten könnt. Auf diese Weise sollte es möglich sein, einen ersten Eindruck vom Kampfsystem des Spiels erhalten zu können, das mit 27 Spielfiguren aufwarten wird.

Darüber hinaus bestätigte Koei Tecmo, dass der Speicherstand der Demo und somit auch der von euch darin erspielte Fortschritt in die Vollversion von „Samurai Warriors 5“ übertragen werden kann.

Zum Thema: Samurai Warriors 5: Finaler Trailer zum kommenden Actionspiel veröffentlicht

Das fertige Spiel wird euch in die Sengoku-Zeit (1477-1573) entführen und euch im Story-Modus die Geschichte der Rivalität zwischen Oda Nobunaga und Akechi Mitsuhide erzählen. Technisch versprechen die Entwickler einen neuen Look für die Actionspielreihe, der an japanische Tuschemalerei erinnern soll.

„Samurai Warriors 5“ erscheint am 27. Juli 2021 für PlayStation 4, Xbox One, die Nintendo Switch und den PC.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Werdet ihr die „Samurai Warriors 5“-Demo nächste Woche anspielen?

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Weitere Meldungen zu Samurai Warriors 5