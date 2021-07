PlayStation: Sony Interactive Entertainment unterstützt Indie-Initiative

Sony Interactive Entertainment unterstützt mit einer Initiative Indie-Entwickler.

In den letzten Monaten erreichten uns verschiedene Meldungen, laut denen der Fokus von Sonys PlayStation-Teams künftig primär auf großen AAA-Produktionen liegen soll. Dennoch scheint dies nicht zu bedeuten, dass das Unternehmen sich gänzlich von kleineren Projekten verabschiedet hat, denn laut einer aktuellen Meldung unterstützt Sony Interactive Entertainment eine Initiative für japanische Indie-Entwickler.

PlayStation: SIE greift Indie-Entwicklern unter die Arme

Dies geht aus einer Pressemitteilung hervor, die kürzlich von Marvelous veröffentlicht wurde (via 4Gamer). In dem Bericht heißt es, dass Sony und weitere große Studios der Branche, unter anderem auch Microsoft, im Rahmen der Indie Game Incubator Initiative zusammenarbeiten, um kleine, unabhängige japanische Entwickler zu fördern.

Passend zu dieser Ankündigung meldete sich ebenfalls Sonys Shuhei Yoshida zu Wort und versichert, das Unternehmen wolle auch „weiterhin daran arbeiten, ein Umfeld zu schaffen, in dem unabhängige Entwickler in Japan durch die Zusammenarbeit mit dem Indie Game Incubator das schaffen können, was sie wollen.“

Darüber hinaus äußerte sich auch Yoshidas Kollege Chris Charla, Senior Director bei Xbox zur Initiative. Wie er ausführt, sei Microsoft erfreut darüber, „den Indie Game Incubator zu unterstützen und mit japanischen Indie-Spieleentwicklern zusammenzuarbeiten“. Dies sei zudem eine Möglichkeit, die Beziehungen zur japanischen Indie-Entwickler-Community auszubauen.

Laut Marvelous soll die Indie Game Incubator Initiative unabhängigen Entwicklern auf mehrere Arten unter die Arme greifen. Die Unterstützer des Programms helfen unter anderem bei der Entwicklungsplanung, der Marketingstrategie oder auch einer mehrsprachigen Veröffentlichung eines Games. Weitere Informationen sowie eine Liste mit allen Unternehmen, die die Initiative unterstützen, findet ihr auf der offiziellen Website.

