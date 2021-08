Assassin’s Creed Odyssey: Nächstes Update ermöglicht 60 FPS auf der PS5

"Assassin's Creed Odyssey" ist seit fast drei Jahren auf dem Markt.

Ubisofts Action-RPG „Assassin’s Creed Odyssey“ bekommt ein Performance-Update spendiert. Dadurch kommen New-Gen-Spieler in den Genuss von flüssigen 60 Bildern pro Sekunde.

Das Update mit der Bezeichnung 1.6.0 wird bereits morgen um 8:00 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit veröffentlicht. Auf der PlayStation beträgt die Dateigröße 470 Megabyte, während es auf der Xbox 370 MB sind.

Abgesehen von der gesteigerten Framerate könnt ihr keine Verbesserungen erwarten. Für Spieler, die den umfangreichen Open World-Titel noch nicht gespielt haben oder mal wieder reinschauen möchten, würde sich allerdings jetzt ein passender Zeitpunkt anbieten.

Darum geht es im Spiel

Hier verschlägt es euch in das antike Griechenland, wo ihr je nach Wahl Alexios oder Kassandra verkörpert. Die beiden Geschwister sind die Enkel von Spartas König Leonidas I. Im Laufe der Handlung müsst ihr die Wahrheit über eure Abstammung herausfinden und euch entscheiden, welche Fraktionen ihr unterstützen möchtet. Dabei werdet ihr eine riesige Landschaft erkunden und euch hitzigen (See)-Schlachten stellen müssen.

Mit dem nächsten „Assassin’s Creed“-Projekt könnte euch übrigens etwas ganz anderes erwarten:

„Assassin’s Creed Odyssey“ kam am 1. Oktober 2018 für PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia und PC in den Handel. Die PS4-Version kann einen Metascore von 83 Punkten vorweisen, während der User-Score bei 6,4 Punkten liegt. Gelobt wurde unter anderem die spannende Geschichte und die beeindruckende Spielwelt.

