Aliens Fireteam Elite: Der Trailer zum Launch & Details zum Day-One-Update

Heute veröffentlichten der Publisher Focus Home Interactive und die Entwickler der Cold Iron Studios den kooperativen Multiplayer-Shooter „Aliens: Fireteam Elite“ für die Konsolen und den PC.

Wie es der Name von „Aliens: Fireteam Elite“ bereits andeutet, verschlägt es euch in das Universum der legendären Film-Reihe, in der ihr euch mit anderen Spielern zusammenschließt und gemeinsam den Kampf gegen die Xenomorph-Bedrohung aufnehmt. Begleitet wurde der heutige Release des Shooters vom offiziellen Launch-Trailer, mit dem die Verantwortlichen Lust auf mehr machen möchten.

Day-One-Update bringt einen Horde-Modus mit sich

Passend zur Veröffentlichung von „Aliens: Fireteam Elite“ steht auch das Day-One-Update zum Science-Fiction-Shooter bereit. Zum einen bringt dieses laut offiziellen Angaben grafische Verbesserungen mit sich. Darüber hinaus ist ein Horde-Modus mit von der Partie, der ein wenig von den missionsbasierten Gefechten der Kampagne abweicht.

Genre-typisch steht ihr im Horde-Modus vor der Aufgabe, euch gegen immer größer und stärker werdende Gegnerwellen zu behaupten. Abschließend kündigten die Cold Iron Studios heute die erste Season zu „Aliens: Fireteam Elite“ an, die am 8. September 2021 startet und unter anderem die neue Charakter-Klasse „Phalanx“ mit sich bringt. Weitere Details zur ersten Season sollen zu gegebener Zeit folgen.

„Aliens: Fireteam Elite“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich.

