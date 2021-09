Death Stranding Director’s Cut: Der Termin zum finalen Trailer und Kojimas Anmerkungen

Hideo Kojima verkündete heute den Erscheinungstermin des finalen Trailers zu "Death Stranding: Director's Cut". Gestern teilte er mit, dass er all sein Herzblut in die Bearbeitung gesteckt habe.

Der Director's Cut von "Death Stranding" bekommt nächsten Mittwoch seinen letzten Trailer.

In diesem Monat erscheint unter anderem der Director’s Cut von „Death Stranding“. Hideo Kojima gab auf Twitter jetzt bekannt, wann der finale Trailer zur erweiterten Version veröffentlicht wird. Am 8. September um 21 Uhr nach deutscher Zeit dürft ihr den letzten Trailer bewundern. Das Video wird auf dem Youtube-Kanal von Kojima Productions zu finden sein.

Hideo Kojimas Bitte

Kojima bittet darum, den Trailer mit einer entsprechenden Soundkulisse anzuschauen, falls eure technische Ausstattung dies erlaubt. Weil es sich um kein gänzlich neues Spiel handelt, wird „Death Stranding: Director’s Cut“ nicht großartig beworben. Aus diesem Grund wird der Trailer am erwähnten Tag einfach hochgeladen, ohne dies zusätzlich zu bewerben.

Gestern teilte Kojima bereits mit, dass er in die Bearbeitung des Trailers all sein Herzblut gesteckt habe. Ihr dürft also gespannt sein.

Welche Ziele die Entwickler-Legende mit dem Trailer verfolgt, erfahrt ihr in diesem Artikel:

„Death Stranding: Director’s Cut“ kommt am 24. September für PS5 in den Handel. Euch erwarten zahlreiche neue Inhalte, worunter sich weitere Missionen, ein extrem schwerer Spielmodus und vieles mehr befinden. Zudem werden das User Interface verbessert, das Social Strand-System erweitert und die Funktionen der PS5 unterstützt. Die neuen Gameplay-Mechaniken wurden im Gamescom-Trailer präsentiert.

Neben der Standard Edition für 49,99 Euro wird auch eine Deluxe Edition in digitaler Form angeboten, für die ihr 59,99 Euro zahlen müsst. Letzteres enthält zusätzlich ein Mini-Artbook, eine App mit dem originalen Soundtrack, eine Avatar-Sammlung und mehrere Ingame-Inhalte.

